Lamine Yamal hace enfadar a Lewandowski porque ha exigido tirar los penaltis en el Barça

La renovación de Lamine Yamal se ha tratado como una cuestión de estado en el FC Barcelona. Después de conseguir atar la continuidad de uno de los mejores jugadores del mundo hasta el 2031, en la entidad culé respiran aliviados y saben que podrán disfrutar del extremo catalán durante los próximos años, mientras sigue creciendo y madurando con la camiseta azulgrana.

Eso sí, en las conversaciones para renovar su contrato, el jugador habría realizado algunas peticiones a los dirigentes y, más en concreto, hacia el cuerpo técnico de Hansi Flick. Lamine habría pedido al técnico alemán entrar en las ruedas de faltas y penaltis, es decir, tener la posibilidad de ser el lanzador en estas situaciones, un aspecto que ha hecho enfadar a Robert Lewandowski.

Lamine Yamal quiere tirar los penaltis en el Barça

El polaco es quien tira las penas máximas desde que está en el Barça, ya que es el primer especialista y normalmente no suele fallar. Aun así, y a partir de la próxima temporada, es posible que Lamine le quite ese puesto, a pesar de que este curso no ha sido uno de los lanzadores, ya que se lo han repartido entre Raphinha, Dani Olmo y Ferran Torres cuando Lewandowski no ha estado en el campo.

El extremo catalán quiere más protagonismo una vez ha cerrado su continuidad en la entidad azulgrana y quiere tener más galones sobre el césped. Además, también le habría exigido a Flick que se olvide de cambiarlo, especialmente en los partidos más importantes, ya que cree que ante los rivales cansados, puede ser un jugador más letal en las segundas partes de los enfrentamientos.

Plus por el Balón de Oro y blindaje total

Respecto a la renovación, Lamine Yamal también tendrá un plus por cada Balón de Oro que gane, si es que lo consigue. De momento, está entre los favoritos para poder levantar el galardón que se entregará en los próximos meses, por lo que esta primera variable de su nuevo contrato podría cumplirse dentro de poco. Además, se ha mantenido el blindaje total, con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros.