Flick le ha pedido a Joan Laporta que lo saque del Barça porque es un problema en el vestuario

Con el mercado de invierno cada vez más cerca, Hansi Flick le pidió a Joan Laporta que ceda a algunos futbolistas que no serán tenidos en cuenta para la parte más exigente de la temporada. En algunos casos, no se trata de jugadores que no entran en el proyecto futbolístico del Barça, sino que, por el contrario, Flick quiere que tengan oportunidades en otros equipos para mostrarse y continuar con su desarrollo. Uno de los casos que más ha llamado la atención es el de Pablo Torre.

El mediocampista de 21 años no viene teniendo muchas oportunidades para demostrar sus condiciones, y la directiva blaugrana entiende que lo mejor es cederlo a otro equipo. Para Flick, es un futbolista con talento, pero su posición está repleta de estrellas como Gavi, Pedri, Marc Casadó y Dani Olmo. Así las cosas, al alemán no le queda otra alternativa que mandarlo al banquillo.

Cambios en el Barça

Joan Laporta tiene pensado limpiar la plantilla culé de aquellos jugadores que no están teniendo los minutos deseados para liberar masa salarial. En los últimos días, al Barça le surgió la posibilidad de fichar a Marcus Rashford, el delantero británico que no es tenido en cuenta por Rúben Amorim en el Manchester United y tiene el cartel de “en venta”. Flick quiere que el club haga el esfuerzo para tener una alternativa más en la línea ofensiva.

Otro de los que podría correr la misma suerte que Pablo Torre es Eric García. Con el regreso de Ronald Araújo al primer equipo, el exdefensa del Manchester City perdió terreno en la consideración de Flick, a tal punto que, en los últimos partidos que le tocó entrar, lo hizo como centrocampista. El Girona de Míchel está interesado en fichar al defensor, quien dejó un gran recuerdo durante la temporada pasada.

Joan Laporta negocia a Ansu Fati

El canterano de 22 años volvió a quedar fuera de la convocatoria por cuarto partido consecutivo y es un hecho que no seguirá en el Barça. West Ham y Tottenham están interesados en negociar una cesión, pero el principal problema es el alto salario que percibe Ansu.

Si quiere tener oportunidades en otro equipo, deberá dejar de lado sus pretensiones económicas.