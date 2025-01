Pep Guardiola pide al City pagar más y confirma el adiós al Real Madrid

En este contexto, Florentino Pérez y la directiva del Real Madrid fijaron su interés en Vitor Reis, el defensa de 18 años del Palmeiras. Sin embargo, las condiciones del club brasileño eran inaceptables. Pedían 40 millones de euros para cerrar el fichaje y, además, había un competidor de peso en la negociación: el Manchester City de Pep Guardiola. Al joven defensor le sedujo no solo la oferta económica del club inglés, sino también la posibilidad de tener más minutos en el campo y ser dirigido por el técnico catalán, conocido por desarrollar jóvenes talentos.

Según informó el periodista Fabrizio Romano, en los próximos días el joven de 18 años estaría viajando a Inglaterra para sellar su incorporación al Manchester City de Pep Guardiola. De esta forma, el club inglés suma a su proyecto futbolístico a un jugador con mucho futuro, que está en condiciones de empezar a tener minutos en el primer equipo.

🚨🔵 EXCLUSIVE: Vitor Reis to Manchester City, here we go! 🇧🇷



Verbal agreement reached right now with Palmeiras on package under €40m fee... and City want it to be IMMEDIATE transfer!



Vitor Reis, set for medical and contract signing as soon as clubs will check all documents. pic.twitter.com/ovLIrSFyDj