Flick le pega una bronca descomunal a Lamine Yamal antes del Clásico

Lamine Yamal es uno de los jugadores más importantes del FC Barcelona y una auténtica estrella cuando está al 100%, ya que así lo ha demostrado sobre el terreno de juego en los pocos años que lleva en el fútbol profesional. Sin embargo, su actitud también está en el punto de mira y, ahí, ha tenido que entrar Hansi Flick, pegándole una bronca descomunal antes del Clásico.

El extremo participó en un show de la Kings League, la competición creada por Gerard Piqué, a tan solo pocos días de la disputa del partido contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, algo que no ha gustado nada al club ni tampoco al entrenador. Además, ahí calentó el Clásico con varias declaraciones polémicas que tampoco han acabado de gustar en la capital española.

Hansi Flick le ha pegado una bronca descomunal a Lamine Yamal

Flick, al verlo, le habría pegado una bronca descomunal a Lamine en el entrenamiento de este viernes, ya que el técnico quiere que el jugador sea protagonista en el campo y no fuera de él, algo que lleva pasando desde que se hizo mediático, especialmente el pasado verano, con conductas extradeportivas que tampoco gustaron ni a la entidad azulgrana ni al alemán.

La realidad es que en el Barça no están nada convencidos de la actitud que está teniendo el delantero, ya que creen que se está excediendo un poco, más aún después de haber comparecido en un acto de la Kings League a pocos días del Clásico, cuando tendría que estar 100% concentrado en la disputa de este duelo tan importante para el conjunto azulgrana de cara al futuro.

Su protagonismo fuera del campo no gusta nada al técnico alemán

Por lo tanto, está por ver si Lamine pedirá perdón sobre el césped con una gran actuación en el Bernabéu, que es donde cumple de verdad, aunque Flick ya lleva tiempo con la mosca detrás de la oreja por el comportamiento de su futbolista. El catalán ya no obedece tanto las indicaciones del entrenador, no como la temporada pasada, algo que también ha preocupado al club.