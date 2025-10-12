Flick le pide que cambie o tiene muy difícil volver a jugar con el Barça

Marc Casadó comenzó la temporada pasada como una de las apuestas más interesantes de La Masia. Prometía frescura en el mediocampo del Barça, ganó minutos importantes, incluso llamado por la selección, renovó su contrato hasta 2028.

El Barça ya valora ofertas: su valor de mercado se sitúa alrededor de los 30 millones de euros, según diversos medios. Y aunque Flick lo ha pedido para que se quede, se da por hecho que solo seguirá siendo una pieza relevante si demuestra compromiso, consistencia y rendimiento. Casadó no quiere convertirse en otro talento desaprovechado.

Su rendimiento fue suficiente para generar optimismo dentro del club

Pero la campaña 2025-2026 ha sido otra cosa. En los últimos partidos, Casadó ha jugado muy poco: en los últimos seis encuentros únicamente acumula unos 95 minutos entre partidos de Liga y Champions. En algún partido fue sustituido al descanso, en otros apenas entró desde el banquillo, y en algunos, directamente, no fue convocado o no jugó.

Esta pérdida de minutos ha sido llamativa, porque Flick, en teoría, había expresado que quería que Casadó se quedara en el primer equipo. “Les necesitamos a todos los jugadores”, llegó a decir, en referencia a su intención de que el joven mediocentro continuase en plantilla. Sin embargo, esas palabras contrastan con lo que ocurre en el campo. Frenkie de Jong, junto con Pedri, Gavi y Marc Bernal, ocupan ya posiciones que Casadó aspiraba, dejando al canterano como una opción secundaria.

¿Quedarse a pelear o buscar salida?

Ante este panorama, Casadó afronta una disyuntiva clara: cambiar su rol o plantearse un cambio de escenario. Su deseo oficial sigue siendo quedarse y pelear por su sitio. Pero fuentes cercanas reconocen que, si la situación no mejora de aquí a enero, su salida podría materializarse, ya sea mediante una cesión o un traspaso.

El mensaje que llega desde el banquillo es claro: Marc Casadó tiene un margen, pero no un cheque en blanco. Flick necesita jugadores que asuman responsabilidades cada partido, sin excusas. Si Casadó no eleva su nivel, su historia en el Barça podría parecerse a la de quienes brillaron un rato, pero terminaron buscando protagonismo lejos de casa. ¿Se quedará para pelear? Lo veremos en los próximos meses.