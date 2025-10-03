Lamine Yamal pide que no vuelva a jugar, en Champions su rendimiento ha sido paupérrimo

El duelo entre Barça y PSG dejó claro que a los de Hansi Flick todavía les falta dar uno o dos pasos hacia adelante para llegar al nivel de los de Luis Enrique, que en Montjuïc demostraron al mundo que siguen siendo el mejor equipo del mundo y que ni la ilusión de un Barça que sueña con reconquistar Europa es suficiente para batirlos. En especial si, como se pudo ver en la segunda parte, los de Flick muestran bajones de este calibre por el cansancio y la entrada al campo de jugadores que, como Lewandowski, pasaron absolutamente inadvertidos.

El polaco, como ya le pasó ante el Newcastle, apenas pudo entrar en juego. Esta vez entró en el minuto 60 para comenzar a descargar balones para que Lamine Yamal y Ferran pudieran generar desde los costados del ataque. Sin embargo, entre Pacho y Zabarnyi pudieron ponerle freno sin muchas complicaciones y Lewandowski, como ya pasó en St James’ Park, apenas entró en juego y no aportó absolutamente nada. Ni al principio para generar peligro ni al final para aguantar el balón y alejarlo del área del Barça, mientras los culés estaban siendo sometidos por el PSG.

Lamine pierde un socio con Lewandowski

La realidad es que viendo la primera parte y la segunda, parece más que evidente que Lamine Yamal es mucho más feliz cuando puede jugar con Ferran en punta de ataque. El de Foios es un jugador mucho más profundo y que puede aportar muchas más cosas para que Lamine, con su facilidad para encontrar pases, aproveche. En cambio, Lewandowski, mucho más estático, no puede ir al espacio ni combinar tan bien como lo hace Ferran.

Lamine Yamal no quiere más Lewandowski en Champions

Lo visto ante el PSG es más que evidente, Lewandowski ya no está en condiciones de ser clave en las grandes noches de Champions League. No tiene el nivel para medirse con los grandes delanteros de Europa y eso desespera a sus compañeros. En especial a un Lamine que, si no recibe balones de cara de Lewandowski, nota que pierde a un compañero en ataque.

Así pues, mientras que en LaLiga sí que puede mantener un buen nivel, la realidad es que en Champions y en los grandes escenarios, Lewandowski comienza a quedarse atrás. En especial en la batalla física con los centrales rivales.