Flick lo castiga sin jugar harto de la indisciplina reiterada en el Barça

Hansi Flick ha decidido castigar a Dani Olmo y no alinearlo en los próximos partidos del Barça, harto de su indisciplina reiterada dentro del campo. Según fuentes del club, Olmo ha mostrado falta de compromiso defensivo, no presiona con la intensidad requerida ni baja a colaborar con la defensa, lo que ha generado malestar en el vestuario y preocupación en el cuerpo técnico.

La situación se agrava por los problemas físicos que ha arrastrado Olmo. Las lesiones sufridas esta temporada han condicionado su rendimiento y, junto a la irregularidad que mostró respecto a la campaña pasada, han hecho que Flick pierda confianza en su capacidad para aportar al equipo de forma constante. Esta combinación de factores ha llevado al técnico alemán a tomar medidas estrictas, dejando claro que nadie está por encima de la disciplina colectiva del Barça.

Alternativas de Flick y nueva conexión en el medio

Ante la ausencia de Olmo, Flick cuenta con Fermín López, que ha alcanzado un nivel espectacular esta temporada. Fermín no solo puede jugar en la posición de interior, sino también adaptarse a la media punta, donde normalmente suele actuar Olmo, ofreciendo versatilidad táctica y soluciones creativas en el ataque. Su rendimiento ha sido notable y se ha consolidado como una pieza clave en el esquema del técnico.

Además, la conexión entre Fermín López y Pedri en el centro del campo se ha convertido en uno de los pilares del Barça esta temporada. La coordinación, el toque y la capacidad para mantener la posesión han permitido al equipo mejorar en control de juego y creación de oportunidades, algo que Olmo no ha logrado aportar de manera constante por su irregularidad y problemas físicos.

Flick no se casa con nadie

En definitiva, la decisión de Flick de prescindir de Olmo no solo responde a motivos disciplinarios, sino también a criterios deportivos, priorizando a futbolistas que estén plenamente comprometidos y en un nivel óptimo de rendimiento. Esta medida envía un mensaje claro al vestuario: la disciplina y la entrega son indispensables para formar parte del once del Barça, y el momento de Olmo será evaluado en función de su evolución física y actitud en los entrenamientos.