Flick no lo quiere, no jugará contra el Athletic, el problema es que no lleva ni un año en el Barça

Pese a la apuesta firme de Deco por su fichaje, Hansi Flick habría decidido que Roony Bardghji no entre ni siquiera en la convocatoria para el partido contra el Athletic Club. La razón: considera que su rendimiento es aún insuficiente para aportar en el primer equipo. Bardghji, que aún no lleva ni un año en el Barça, no ha conseguido consolidarse ni demostrar su impacto, lo que ha abierto la puerta a una posible salida.

Desde su llegada procedente del Copenhague por unos 2,5 millones de euros, Bardghji ha disputado muy pocos minutos. Según informaciones, apenas ha acumulado 188 minutos en el primer equipo esta temporada. Flick ha observado en él una aportación muy limitada: poca influencia en el juego ofensivo, escasa presencia en el uno contra uno y falta de regularidad para actuar como alternativa en momentos decisivos. Y es que la competencia con Lamine Yamal es muy grande y le deja poco margen para explotar su calidad.

¿Qué opciones baraja el Barça para su futuro?

Ante la falta de oportunidades, el club ya estaría reflexionando sobre qué hacer con Bardghji. Hay ofertas de cesión de equipos como el Stuttgart o el Porto, según informan medios especializados. La intención sería que el joven sueco ganara minutos, experiencia y confianza en otra liga, algo que en el primer equipo azulgrana ahora le cuesta más de lo previsto. Además, el Barça no descarta plenamente un traspaso en un futuro si él mismo no encuentra su lugar. A pesar de su juventud, algunos directivos reconocen que su crecimiento puede verse frenado si no juega de forma regular.

Desde el punto de vista deportivo, Bardghji insiste en que su meta es quedarse y triunfar en el primer equipo. Ya ha asegurado públicamente que no firmó para jugar en el filial. Sin embargo, la realidad es que su situación con Flick no mejora, y el técnico alemán prioriza otras opciones. En lo económico, el club tasa el extremo sueco en 10 millones de euros.

Una operación estratégica para el Barça

Si finalmente sale, el Barça podría recuperar parte de la inversión inicial o, al menos, evitar que su desarrollo se estanque. Para Bardghji, la cesión podría ser clave para dar el salto que Flick no le está permitiendo dar ahora.