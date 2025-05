Flick lo ha llamado personalmente para que no vaya con Xabi Alonso al Real Madrid

Madrid y Barça han abierto fuego para hacerse con los mejores futbolistas en el próximo mercado de verano. Hace dos años, ambos clubes ya protagonizaron una pelea férrea por hacerse con los servicios del centrocampista turco Arda Güler. En aquella ocasión, el gato al agua se lo llevó el Real Madrid a pesar de la poca bola que le han dado al joven otomano estas dos temporadas.

Flick, por su parte, sigue intensificando la ofensiva para hacerse con un futbolista que tenía apalabrado el Barça en invierno, pero que el Real Madrid en los últimos meses parece que les ha pasado por delante. El entrenador del Barça hace un intento desperado para llevárselo al Barça y evitar así que fiche por el eterno rival. Flick le ha llamado personalmente para convencerle de que recale en las filas del FC Barcelona.

La ofensiva por Jonathan Tah

Jonathan Tah es un central que gusta a Hansi Flick. Le quiso fichar ya el verano pasado y durante este año se ha negociado con él para convencerle de que espere alguna salida para firmar. Tah queda libre el 30 de junio y comenzó a negociar con el Bayern ante la indefinición blaugrana, pero el entrenador del Barça no se rinde. Según 'Sky Alemania', Tah aún no ha contestado afirmativamente a la oferta del Bayern por las presiones del Barça. Y es que Flick no se rinde por este jugador.

Xabi Alonso tiene mucha ascendencia sobre Tah y pretende llevárselo al Real Madrid. La lucha por Tah se prevé feroz. Pero Flick no pierde la esperanza de llevarse el central del Bayer Leverkusen. El perfil de Tah convence a Flick porque cree que encajaría perfectamente en sistema. Central disciplinado y muy bueno tácticamente, el entrenador alemán le ve como una grandísima oportunidad de mercado.

Tah podría ocupar la posible salida de Araujo

Flick ya piensa en la hipotética marcha del central uruguayo, Ronald Araujo, que después de su pobre rendimiento se le ha puesto el cartel de transferible en el club azulgrana. Con ello, tener dobladas las posiciones con Cubarsí, Íñigo, Christiansen y Tah se ha vuelto una prioridad para Hansi Flick. Teniendo en cuenta de que Eric García siempre puede ser un comodín para el lateral o el central. Las conversaciones se intensifican y el futuro de Tah es incierto.