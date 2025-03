Flick no les dirige la palabra a dos jugadores del Barça

La directiva del Barça está más que satisfecha con el trabajo que viene realizando Hansi Flick. Desde su llegada al club, el alemán ha logrado potenciar a una plantilla repleta de jóvenes y consiguió que el equipo sea protagonista en todas las canchas. Su trabajo está siendo determinante para que Pau Cubarsí, Gavi, Pedri y Lamine Yamal terminen de desarrollarse como futbolistas de primer nivel. Una muestra de ello es que el equipo tiene una identidad de juego y está invicto en lo que va de 2025.

Aunque todavía hay que mejorar algunas cuestiones de la faceta defensiva, lo que más le preocupa a la directiva culé son situaciones que están sucediendo dentro del vestuario y que podrían terminar con la paz que transita el Barça en esta etapa del año. Principalmente, porque hay dos futbolistas que no se llevan bien con Flick y todo indica que no volverán a jugar, a menos que surja algún imprevisto.

Dos cruces

En concreto, el entrenador alemán no tiene relación con Iñaki Peña ni con Ansu Fati. Con el portero, lo que ocurrió fue que cometió una falta de indisciplina en la previa de la semifinal de la Supercopa de España en Yeda y, desde ese momento, ha perdido la confianza de Flick. Según Diario Sport, el canterano de 24 años tuvo un encuentro con el DT culé en la ciudad deportiva y lo que comenzó como una charla amistosa terminó de la peor forma.

No fue casualidad que, en la previa del duelo por Copa del Rey ante el Valencia, el exentrenador del Bayern Múnich manifestara que Wojciech Szczesny “era el número 1”. El mensaje no fue solo para afuera, sino también para adentro: Peña no volverá a ser convocado. Tampoco es casualidad que Diego Kochen haya estado presente en las últimas convocatorias. Será interesante ver si Joan Laporta o Deco logran interceder en esta situación.

Ansu se despide del Barça

El atacante de 22 años no entra en la consideración de Flick y ni siquiera está formando parte de las convocatorias. Desde su regreso al club, tras la cesión al Brighton, Ansu no ha tenido muchas oportunidades y, cuando ingresó, no demostró el nivel requerido para jugar en el conjunto culé.

Laporta intentó cederlo a mitad de año, pero el futbolista quiso quedarse a pelear por una oportunidad. El problema radica en que tiene uno de los contratos más altos de la plantilla y su contrato caduca en 2027. La directiva le busca salida para liberar masa salarial.