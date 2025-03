Comienza a estar harto de Flick y está en negociaciones con el Chelsea para salir del Barça

Aunque el Barça se encuentra en un momento de forma espectacular, y todavía no conoce la derrota en todo lo que llevamos de 2025, no todo son caras de alegría y de felicidad en el vestuario. Porque hay algunos jugadores que no están llevando nada bien el rol que tienen ahora mismo en los planes de Hans-Dieter Flick, y que exigen más protagonismo, pues opinan que han hecho méritos más que suficientes para poder tener algo más de continuidad.

Y entre los afectados tenemos a Marc Casadó, quien de la noche a la mañana perdió la condición de titular indiscutible, lo que no entraba en los pronósticos. Y es que estaba rindiendo a un nivel excepcional y acumulando elogios de todo tipo, siendo considerado como una de las noticias más positivas de la temporada, y una de las grandes irrupciones que se recuerdan en el Spotify Camp Nou. Pero no ha sido capaz de mantener la regularidad.

Lo que al principio parecían ser simples rotaciones por parte del entrenador alemán han acabado traduciéndose en una pérdida considerable de importancia en los sistemas para el centrocampista de 21 años, que se ha visto superado por Frenkie de Jong. Apenas ha jugado en los dos últimos meses, y su papel ha pasado a ser testimonial, jugando solamente en los encuentros sin importancia, o entrando desde el banquillo para disputar los minutos de la basura.

Todo esto ha llevado al futbolista nacido en Sant Pere de Vilamajor a plantearse su adiós al Barça si todo sigue igual, y nada cambia de aquí a final de temporada. Además, sabe que las cosas se pueden complicar todavía más si Joan Laporta y Deco incorporan a un nuevo pivote, como Joshua Kimmich, y si Marc Bernal regresa al 100% de la grave lesión de rodilla que sufrió, pues contaba con la absoluta confianza por parte del cuerpo técnico.

Por suerte para Casadó, no tendrá ningún problema para poder marcharse, ya que hay escuadras dispuestas a hacer una gran inversión, como es el caso del Chelsea, que ha iniciado los primeros movimientos para hacerse con sus servicios.