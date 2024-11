Flick no lo quiere en el Barça por la mala vida que lleva fuera

Se acerca el 1 de enero y los jugadores que terminan contrato el 30 de junio se empiezan a mover, ya que a partir de las 12 campanas ya podrán negociar con el club que deseen. Y este es el caso de Jonathan Tah, uno de los líderes del sorprendente Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que la temporada pasada hizo historia con un año excepcional. El central quiere cambiar de aires, ya que con 28 años está en el momento de firmar su último gran contrato, y entre los clubes a los que se ha ofrecido está el Barça.

Deco no lo dudó y puso el nombre de Tah encima de la mesa de Hansi Flick, que no tardó en descartar la operación. El motivo no es deportivo, ya que Tah podría encajar en los esquemas del Barça, sino que se debe a la agitada vida del central fuera de los terrenos de juego, un comportamiento que Flick no quiere en la plantilla blaugrana.

Tah no va a seguir en el Leverkusen

"Ha habido varias ofertas en las últimas semanas, todas ellas rechazadas a pesar de su deseo. Queremos evitar que un jugador tan importante como Jonathan se vaya del club gratis el próximo verano. Por eso esperamos poder encontrar una solución a corto plazo con la que todas las partes puedan estar satisfechas al final", ha afirmado recientemente Pini Zahavi, representante de Tah y gran amigo personal de Joan Laporta. Y es que el agente también tiene en cartera a Robert Lewandowski.

"Jona tomó la decisión de dejar el Bayer Leverkusen a principios de este verano y se lo comunicó al club en varias conversaciones personales. Después de nueve años en el Bayer, incluido el histórico título de liga la temporada pasada, Jona ahora quiere dar el siguiente paso en su carrera", añadió el representante.

El Real Madrid se interesa en Tah

Con la puerta del Barça cerrada, los rumores ahora han cogido el puente aéreo, ya que el nombre de Tah está sonado para el Real Madrid, con el añadido de que el conjunto blanco podría intentar incorporar al central en el mercado de invierno, aprovechando que termina contrato.

El Real Madrid necesita reforzar su defensa por la lesión de Éder Militao y considera que el Bayer Leverkusen se sentará a negociar, ya que solo 6 meses después se quedará sin Tah a coste cero.