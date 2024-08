Tema cerrado para Jonathan Tah; Barcelona y Bayern Múnich pelean en vano: Xabi Alonso sonríe

Los rumores se tergiversan la mayoría de las veces, más aún en este mercado de pases que si bien está teniendo un final de película, no se van a concretar algunos fichajes, como el de Jonathan Tah. El defensor del Bayer Leverkusen ha sido relacionado con el Barcelona en las últimas horas ya que el cuadro catalán urge de un zaguero y hasta hay periodistas que insistieron con el tema. Sin embargo, esto no será posible y el defensor se terminará quedando con Xabi Alonso.

El internacional con Alemania no solo fue vinculado con el equipo culé, el Bayern Múnich también entro en acción para robarle la pieza clave al técnico del Leverkusen. Pero esto, una vez más, no ocurrirá pese que el contrato de Tah acaba en 2025. La posibilidad de migrar a otro club que no sea el Bayer es de cero pese a las intenciones del jugador, pues su representante y hasta el CEO del conjunto bávaro salieron a hablar para aclarar la situación que había tomado un rumbo desconocido.

Tah se queda en Leverkusen

Pini Zahavi, agente de Jonathan Tah, no soportó más el tema y aún más lo que se habla de su representado en horas previas al cierre de mercado. “Queremos evitar que un jugador tan meritorio como Jona salga gratis del club el próximo verano”, afirmó. De ese modo, dio a entender que el germano permanecerá en Leverkusen, al menos hasta que su contrato expire.

Su deseo fue salir

Zahavi también resaltó que, pese al deseo de Tah de salir del club, “esperamos encontrar a corto plazo una solución con la que todas las partes puedan estar satisfechas al final”. Por su parte, el director general del Bayern Múnich, Jan-Christian Dreesen, enfatizó que sobre los rumores que ponen al jugador en el Allianz Arena que “no es apropiado especular sobre nombres durante este mercado de fichajes y no quiero hacerlo hoy”.

La labor en la defensa de Xabi

Tah es uno de los futbolistas que más mérito tuvo propiamente en la zaga defensiva. Xabi Alonso encontró en el defensa suma garantía y confianza, de tal modo que ya contabiliza 356 encuentros en su historia. Y en cuanto a los goles no se queda atrás, ya tiene 14 tantos y hasta 12 asistencias, números que se valora en la dirigencia del Bayer y del DT.