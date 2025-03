Flick pide a Joan Laporta que lo venda o lo regale porque no lo puede ni ver en el Barça

El FC Barcelona ya está trabajando en reforzar al equipo de cara a la próxima temporada y Hansi Flick está siendo una parte muy importante del proceso. Tanto la dirección deportiva como el técnico alemán están planificando juntos la plantilla del año que viene con la intención de aumentar el nivel, por lo que se tendrán que realizar algunas bajas considerables de jugadores que no tienen sitio.

Uno de ellos será Ansu Fati, uno de los futbolistas que vive en el ostracismo desde que el entrenador le puso la cruz a principios de año. Flick se ha cansado de él y ya no le dará más oportunidades esta temporada, ya que la relación entre ambos es mínima después de que el delantero rechazara marcharse el pasado mercado de invierno. Aun así, el Barça intentará quitárselo de encima de nuevo el próximo verano.

Flick exige a Laporta la salida de Ansu Fati el próximo verano

Ese sería la petición que le habría exigido Flick a Joan Laporta: vender o incluso regalar a Ansu, ya que no lo quiere ver en el equipo la próxima temporada. El futuro del atacante en el conjunto azulgrana, al menos mientras esté el técnico alemán en el banquillo, tiene muy mala pinta, ya que no juega desde los primeros días del mes de enero e incluso no está entrando en las convocatorias del partido.

Aunque el entorno del jugador se ha quejado, con Bori Fati reuniéndose incluso con los dirigentes de la entidad catalana para pedir explicaciones acerca de la falta de protagonismo que está teniendo su hijo, la situación no parece que vaya a cambiar a corto plazo, por lo que la única solución que habría puesto el Barça encima de la mesa sería la salida del futbolista el próximo verano.

El futuro del jugador no tiene muy buena pinta

Ansu ha intentado recuperar la confianza de Flick en los últimos meses, dejándolo todo en los entrenamientos, pero no ha servido de nada, ya que el entrenador sigue sin confiar en él. El delantero está viviendo una etapa muy complicada de su carrera, y si quiere continuar jugando al fútbol al máximo nivel, tendrá que abandonar Barcelona en los próximos meses.