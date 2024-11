Flick pide un fichaje estrella al Barça que, aunque es totalmente gratis, acaba con Marc Casadó y Marc Bernal

Hansi Flick está encantado con el rendimiento de Marc Casadó, una apuesta personal suya, sin olvidarse de Marc Bernal, que solo su grave lesión ha podido evitar que fuera la otra gran revelación de la temporada. Aún y así, el entrenador alemán es de ideas fijas y sigue obsesionado con cerrar el fichaje de Joshua Kimmich para el Barça de la temporada que viene.

En el Barça pensaban que con Casadó ya asentado, Hansi Flick cambiaría de prioridades y se olvidaría de Kimmich, pero no ha sido así, hasta el punto de mantener conversaciones con el jugador, que estaría encantado de ser la nueva brújula del Barça de Hansi Flick.

Kimmich, de solución a problema para el Barça

Deco no acaba de ver clara la operación, ya que Kimmich está cerca de cumplir los 30 años, por lo que sería poner un tapón a Marc Casadó y a Marc Bernal, y teniendo que hacerle un contrato de 4 temporadas a un futbolista que está ya en la recta final de su carrera. El problema es que no le puede decir que no a Flick, que está firmando un inicio de temporada espectacular.

El otro problema es que el Real Madrid es el otro club interesado en Joshua Kimmich, por lo que si el alemán acaba triunfando en el Bernabéu el error sría histórico.

El Manchester City puede ser la gran solución

El Barça va a intentar fichar a Kimmich, aunque sin perder la cabeza, al entender que el alemán ha dejado de ser una pieza prioritaria. Si el centrocampista acepta una oferta a la baja, perfecto, ya que sería para sustituir a Frenkie de Jong, que cada vez tiene más cerca la puerta de salida del Barça.

La otra opción es que entre en la operación, como parece, el Manchester City, que evitaría que Joshua Kimmich terminara en el Real Madrid y, de paso, que el Barça se viera obligado a tener que hacer un esfuerzo extra por un fichaje que en pocas semanas ha dejado de ser prioritario para todos en el Barça, menos para su entrenador, Hansi Flick.