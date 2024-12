Flick pone a 4 jugadores de patitas en la calle, no volverán a jugar con el Barça

El FC Barcelona tiene a cuatro jugadores cedidos en otros equipos que no han tenido hueco en la plantilla con Hansi Flick y han tenido que buscar otro destino. Son Oriol Romeu, Clément Lenglet, Álex Valle y Vitor Roque, que juegan en el Girona, el Atlético de Madrid, el Celtic y el Betis respectivamente. Aunque estén cedidos, es inviable que vuelvan a jugar con el Barça, ya que el alemán no cuenta con ellos.

Por lo tanto, aunque a final de temporada la cesión con sus respectivos conjuntos acabe, volverán a estar en el mercado para volver a cederles o incluso desprenderse de ellos definitivamente. El Barça necesita ingresos económicos a partir de las ventas e intentará sacar provecho de cada salida. En el caso del lateral izquierdo, se podría incluir una opción de recompra, como ha hecho el club en algunos casos con jugadores jóvenes.

Los cuatro cedidos no volverán al Barça

Oriol Romeu acabó volviendo al Girona después de pasar una temporada de azulgrana bajo las órdenes de Xavi Hernández. El rendimiento del pivote defensivo fue de más a menos y acabó el año de suplente. Aunque parecía que continuaría con Flick en el banquillo, el jugador abandonó el Barça en la gira de pretemporada por Estados Unidos para volver a jugar con Míchel Sánchez. Por eso, es bastante probable que los gerundenses acaben comprándolo de nuevo.

Con Clément Lenglet y Álex Valle la situación es parecida. El central hace muchos años que ya no cuenta para el conjunto culé y ha ido de cesión en cesión. Parece que con el Cholo Simeone ha encontrado su hueco y los colchoneros podrían negociar para quedarse en propiedad al jugador. Con el lateral izquierdo, tuvo una buena pretemporada, pero se marchó al Celtic para tener más minutos. El Barça está buscando futbolista para el carril izquierdo y no parece que tenga hueco en el primer equipo.

Vitor Roque, ni en pintura

Por último, Vitor Roque se fue cedido al Betis después de unos primeros meses en Barcelona muy complicados. El brasileño no tuvo demasiada participación con Xavi y Flick le dijo directamente que se buscara otro equipo porque no iba a jugar. El delantero está a gusto en el conjunto sevillano y el técnico alemán no quiere ni verle en pintura después de lo que pasó en el partido entre ambos equipos. La historia de Roque con el Barça ha acabado.