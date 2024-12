Flick no perdonará el desprecio y pide a Joan Laporta que no vuelva a jugar con el Barça

El FC Barcelona empató contra el Real Betis en los últimos minutos de partido gracias a un desafortunado gol de los sevillanos en el tiempo añadido. Hansi Flick no estuvo nada contento con la actuación del equipo, ya que eran tres puntos muy importantes de cara al objetivo de continuar líderes en la Liga. Además, al técnico alemán no le gustó nada un gesto de un jugador del conjunto contrario.

Vitor Roque, cedido del Barça al Betis, jugó 77 minutos y aunque no estuvo acertado de cara a portería, luchó con alma cada balón para demostrar a su anterior club que fue un error dejarle marchar. Aunque en la previa del encuentro el brasileño dijo que no celebraría un posible gol, sí que celebró con contundencia el penalti que le forzó a Frenkie de Jong y que permitió el primer gol bético.

Flick le pone la cruz a Vitor Roque

Por eso, y además de ser expulsado en la acción por protestar la pena máxima, Flick vio lo que hizo Vitor Roque y ya le ha dejado claro a Joan Laporta que no quiere volver a verlo en el Barça. El alemán lo sintió como un desprecio de cara a su anterior equipo y una falta de respeto muy grande, ya que precisamente había dicho que no haría ningún tipo de celebración de ese estilo.

Si el jugador ya no perteneciera al conjunto azulgrana, la situación sería muy diferente. Aunque hay futbolistas que por respeto no celebran los goles de su exequipo, hay otros que les da igual y sí que lo hacen. Pero otra cosa es hacerlo mientras estás cedido y eso no le gustó nada a Flick, que es un hombre con valores y que tiene las ideas muy claras. Por eso, le ha puesto la cruz definitiva a Vitor Roque.

El futuro del brasileño

En ese sentido, el brasileño está cedido hasta el 30 de junio de 2025, pero hay opción a una temporada más. Además, el Betis tiene un derecho de compra, que algunos sitúan en unos 25 millones de euros. Después del gesto de Vitor Roque, es prácticamente imposible que vuelva al Barça, por lo que el club sevillano podría ejecutar esa opción para que el atacante sea bético definitivamente.