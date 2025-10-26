Flick, presionado por el vestuario, no lo quieren contra el Real Madrid, pero jugará

El Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid siempre genera tensiones dentro y fuera del campo, y en esta ocasión no ha sido distinto. Según fuentes cercanas al club, el vestuario azulgrana se mostró reticente a la inclusión de Marc Casadó debido a su rendimiento irregular en los últimos partidos. Los jugadores consideran que su nivel no está a la altura de un partido tan exigente, y que podría poner en riesgo la solidez del equipo frente a un rival de máximo nivel.

A pesar de estas críticas internas, el técnico del Barça, Hansi Flick, ha decidido que Casadó tendrá minutos en la segunda mitad. Esta decisión responde a la confianza del entrenador en que el joven centrocampista puede aportar algo diferente desde el banquillo y a su necesidad de probar alternativas para los próximos compromisos. Flick es consciente de que la medida no será popular dentro del vestuario, pero considera que la experiencia en un partido de alta intensidad como el Clásico puede ser clave para la progresión de Casadó.

La prueba de Marc Casadó

Marc Casadó llega al Clásico con una temporada marcada por altibajos. Sus actuaciones recientes no han satisfecho a gran parte del vestuario ni a los aficionados, quienes esperaban una mayor consistencia de un jugador que apunta a ser una pieza importante en el futuro del club. La segunda mitad contra el Real Madrid será su oportunidad para reivindicarse y demostrar que puede manejar la presión de los partidos de máxima exigencia.

Flick confía en que, aunque no sea titular, Casadó pueda marcar la diferencia desde el campo gracias a su visión de juego y capacidad de recuperación en medio campo. Además, el técnico busca que esta inclusión sirva como mensaje de que, a pesar de las críticas, el rendimiento y la actitud siguen siendo los factores determinantes para obtener minutos.

La presión del vestuario y la decisión de Flick

El joven centrocampista deberá superar la desconfianza de algunos compañeros y aprovechar su tiempo en el terreno de juego. Si logra rendir a la altura, podría ganar protagonismo en futuros partidos importantes. De lo contrario, la presión sobre él aumentará, y el debate sobre su participación en el Barça se intensificará, dejando claro que, en el Camp Nou, la exigencia nunca cesa.