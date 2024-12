Flick se harta de dos jugadores del Barça tras el ridículo ante Leganés y le pide a Joan Laporta que los venda

El Barça cayó 1-0 ante el Leganés en el Estadio Olímpico de Montjuïc y dejó pasar una gran oportunidad para alejarse del Real Madrid. El equipo de Hansi Flick sufrió en la faceta defensiva y no tuvo la fluidez en ataque que había mostrado en el partido ante el Borussia Dortmund. Sergio González marcó el único tanto del encuentro.

La novedad en la formación culé fue que el entrenador alemán eligió poner de titular a Eric García en lugar de Ronald Araújo, quien ya está recuperado de la lesión sufrida en la Copa América 2024. El ex central del Girona tuvo una actuación sobresaliente, preciso en los cortes y en la conducción de la salida del equipo. Sin embargo, al uruguayo no le gustó nada quedarse nuevamente en el banquillo (como ya había ocurrido en Alemania), y su malestar fue más que evidente.

Joan Laporta, preocupado

Gavi se hartó de Hansi Flick. Es un hecho, y Joan Laporta lo sabe y está preocupado. El joven de 20 años estuvo nuevamente en el banquillo y recién ingresó al minuto 74 por Lamine Yamal, sin poder hacerse cargo de la conducción del equipo. Para ese momento, el Barça era un manojo de nervios.

El enojo del futbolista con su entrenador se debe a que no le devuelve el protagonismo que tenía antes de la dura lesión sufrida con la selección de España a finales de 2023. Flick y su cuerpo técnico, por su parte, consideran que Gavi no está aún en plenitud y prefieren llevarlo de a poco. Sin embargo, esto es algo que el mediocampista no comprende, y su malestar con el alemán incomoda a sus compañeros. La directiva culé, por su parte, intenta calmar las aguas para evitar que el jugador decida no renovar su contrato.

Pablo Torre, más lejos del Barça

Otro de los que mostró su descontento en Montjuïc fue Pablo Torre. Es sabido que el volante de 21 años es uno de los apuntados por Flick y Laporta por sus reiterados actos de indisciplina. Sin embargo, llamó la atención que no tuviera minutos en un partido en el que el equipo necesitaba un jugador de sus características para romper el cerrojo defensivo del Leganés. Con este panorama, su futuro parece cada vez más lejos del Barça.