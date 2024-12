Pedri y Gavi llevan meses ofreciéndole ayuda por problemas de gravedad en el Barça

La vuelta de Ronald Araújo al primer equipo significa mucho para el Barça. El uruguayo es reconocido mundialmente por su liderazgo y gran juego aéreo, características que pueden servirle a Hansi Flick para recuperar la solidez defensiva del conjunto blaugrana. Aunque Pau Cubarsí e Íñigo Martínez están en un momento increíble, seguramente el defensa tendrá su oportunidad más pronto que tarde.

Su regreso a la plantilla hará que un compañero suyo quede aún más atrás en la consideración del entrenador alemán. Se trata de Sergi Domínguez, el canterano que subió al primer equipo de la mano de Hansi Flick, pero que no ha tenido la oportunidad de mostrar todo su talento dentro del campo de juego. Con la vuelta de Araújo, su situación se complica aún más debido a que no tiene el nivel para competir con el uruguayo. Pedri y Gavi advirtieron que está alicaído y ya lo contuvieron para que no baje los brazos y siga trabajando duro para ganarse su chance en el Barça.

Gavi le ofrece ayuda

El mediocampista está en contacto permanente con Sergi Domínguez para evitar que el canterano se deprima ante esta situación. Con las lesiones de Araújo y la irregularidad que viene mostrando Eric García, el joven creyó que iba a tener su gran oportunidad para ganarse un puesto en el 11 titular, pero, para su desgracia, deberá seguir esperando.

Justamente, el ejemplo que tiene Domínguez es el de Gavi, quien sufrió una dura lesión en su mejor momento como futbolista profesional y ha demostrado una gran capacidad para sobreponerse a este traspié y regresar a la actividad profesional. Sergi tiene 19 años y seguramente tendrá las oportunidades para mostrarle a Flick que tiene nivel para jugar en el culé.

¿Conflicto en puerta en el Barça?

Gavi es uno de los jugadores que no está contento con el manejo de grupo que está llevando adelante Hansi Flick. Lo que ocurre en su caso particular es que el joven de 20 años cree que ya está listo para recuperar el protagonismo que tenía antes de su lesión, pero el cuerpo técnico culé no lo ve del mismo modo.

El alemán sabe del malestar del futbolista y, cada vez que tiene la oportunidad, le recuerda que los pocos minutos dentro del campo de juego forman parte de un plan para recuperarlo al 100%.