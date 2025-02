Joan Laporta tiene un problema mayúsculo en el vestuario del Barça

En el FC Barcelona hay mucha competencia y la lucha por los minutos que da Hansi Flick sobre el campo es muy tensa. Todos los jugadores quieren jugar y demostrar que tienen un hueco en la plantilla del primer equipo, por lo que si no lo consiguen, se molestan mucho, y esto puede crear problemas en el vestuario. Es lo que ha pasado con el rol de un futbolista en esta temporada.

Se trata del defensa Ronald Araujo. El uruguayo renovó su contrato con el Barça hasta el 30 de junio de 2031, pero su continuidad no está garantizada y, de momento, no está contando con la confianza del técnico alemán, que prefiere a otros centrales en su lugar. Esto ha provocado malestar en el jugador y se empieza a preguntar el porqué de la renovación, algo que no ha pasado desapercibido para Joan Laporta.

Araujo está molesto por el rol que está teniendo en el Barça

El internacional con Uruguay lleva tres partidos consecutivos sin jugar, quedándose en el banquillo, mientras que Flick ha preferido poner de titular a otros defensas que le aportan más a su estilo de juego. Aun así, Araujo cree que es el mejor central disponible para el entrenador y el líder de la defensa, por lo que no entiende esta falta de oportunidades que le está dando el míster.

En su renovación, se le prometió que iba a ser muy importante, tanto para el club como para Flick, pero no está siendo el caso. Por eso, el uruguayo no está del todo contento con lo que está pasando en las últimas semanas, a pesar de que ha firmado un nuevo contrato para muchos años más, y ya se está planteando salir el próximo verano si la situación no cambia de cara a los siguientes encuentros.

Si la situación no cambia, se irá en verano

En ese sentido, Araujo tendría una cláusula de rescisión rebajada para el próximo mercado, por lo que su salida no sería un impedimento económicamente hablando. Además, el Barça no le cerraría la puerta de salida si Flick no lo quiere.