Flick se queda sin el sucesor de Lewandowski que más le convencía, se va al Arsenal

Hans-Dieter Flick había colocado encima de la mesa el nombre de varios jugadores que le resultaban muy convincentes y atractivos para convertirse en el sucesor de Robert Lewandowski. En el Barça mantienen su confianza plena en las habilidades del ‘9’, que recientemente renovó su contrato por otro año más, hasta 2026, pero no descuidan la búsqueda de un nuevo delantero centro que pueda ocupar el hueco que dejará cuando diga adiós el próximo verano.

No hay que olvidar que ya tiene una edad muy avanzada, y que ya no está capacitado para disputar absolutamente todos los minutos. Y aunque Ferran Torres haya convencido con el nivel que ha mostrado cuando le ha tocado ser la referencia ofensiva del equipo, no le ven preparado para ser el titular habitual, por lo que está decidido que apostarán por otro goleador. Y Joan Laporta y Deco manejan una larga lista de nombres propios.

En el Spotify Camp Nou han llegado a tener conversaciones activas con Viktor Gyökeres y con Alexander Isak, pero ambas operaciones quedaron descartadas por culpa del elevado precio de salida que tenían, además de por las exigencias de sus agentes. Por suerte, ‘Hansi’ había identificado a otro crack que también resultaba de su completo agrado, y que consideraba que podía encajar a la perfección en sus sistemas, y dar un rendimiento magnífico.

Hablamos de Benjamin Sesko, al que precisamente han comparado con Lewandowski por sus aptitudes, y que en las dos últimas campañas ha maravillado en las filas del Leipzig, convirtiéndose en uno de los mejores delanteros de la Bundesliga, y de todo el continente. Este verano está decidido a probar suerte en una escuadra más ambiciosa, y cuenta con una cláusula de rescisión muy apetecible en su documento de trabajo, que no superaría los 60 millones de euros.

Flick había recomendado a Laporta y a Deco estudiar esta contratación, pero en el Barça se tendrán que olvidar de él, pues se ha revelado que el Arsenal está muy cerca de hacerse con sus servicios, y podría hacer oficial este fichaje en cuestión de unos pocos días, si todo avanza como está previsto.