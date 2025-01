Flick sienta a un titular del Barça en el Clásico contra el Real Madrid

El FC Barcelona ha llegado a una nueva final de la Supercopa de España que se disputa en Arabia Saudí. Y por tercera temporada consecutiva, se vivirá un nuevo Clásico entre los azulgranas y el Real Madrid. En los dos anteriores, ha habido un título para cada uno, por lo que este partido servirá para desempatar en el cómputo global de los trofeos ganados en tierras saudíes en los encuentros entre ambos equipos.

De cara al enfrenamiento contra los blancos, Hansi Flick tenía planeado utilizar el mismo once titular que ganó al Athletic Club en las semifinales, pero después de los últimos acontecimientos, el alemán sentará a un jugador para poner a otro en el Clásico. Dani Olmo y Pau Víctor ya han vuelto a ser inscritos después de la resolución del CSD y el centrocampista de Terrassa podría ser el hombre elegido por el entrenador.

Flick sentará a Gavi por Olmo

En ese sentido, el perjudicado será Gavi, que a pesar de que tuvo un buen partido contra el conjunto vasco y marcó el primer gol, además de dar una asistencia, será el sacrificado por Flick para poder dar entrada a Olmo en la alineación. El técnico alemán prefiere la calidad que tiene el catalán en sus botas antes que la dureza del andaluz, aunque para el duelo contra el Madrid podría haber servido.

Por lo tanto, el de Terrassa podrá volver a jugar un partido con el Barça después de todo el culebrón con su inscripción, aunque esto afectará al rendimiento de Gavi. El sevillano pensaba que con la ausencia de su compañero podría volver a tener la titularidad asegurada, pero a las primeras de cambio será movido al banquillo por Flick, una decisión que no gustará nada al futbolista.

El andaluz, enfadado por no ser titular indiscutible

De hecho, el andaluz, después de volver de su grave lesión de rodilla, no ha sido un titular indiscutible bajo las órdenes del entrenador alemán y su situación en el conjunto azulgrana no está nada clara. Gavi quiere ser un fijo en las alineaciones y con Flick no lo está siendo, por lo que su futuro podría dar un giro de 180 grados en los próximos meses.