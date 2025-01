Gavi no defiende a Flick en privado y no es el único en el vestuario del Barça

Gavi no está teniendo un año difícil bajo las órdenes de Hansi Flick. Su regreso de la grave lesión que sufrió en la rodilla y el hecho de que en el banquillo del FC Barcelona haya un nuevo inquilino no han ayudado demasiado al andaluz, que se ha visto relegado a un segundo plano en el equipo. No está siendo un titular indiscutible con el técnico alemán y eso no le está gustando nada.

Además de él, varios jugadores están descontentos con el entrenador por el simple hecho de que no están de acuerdo con la gestión de minutos que está haciendo y las pocas oportunidades que está brindando a algunos futbolistas. Las pocas rotaciones que hace Flick están afectando a la plantilla y se está creando un problema en el vestuario, ya que todo el mundo quiere jugar.

Gavi, Ansu, Ferran o Pablo Torre, descontentos con Flick

Atacantes como Ansu Fati o Ferran Torres llevan desde el inicio de temporada pidiéndole más minutos al alemán, pero sin éxito. Aunque los dos delanteros han tenido algunas lesiones que han dificultado su rendimiento en este curso, cuando están sanos no han podido tener mucha participación sobre el terreno de juego, a pesar de que lo están dando todo en los entrenamientos.

Pasa lo mismo con Pablo Torre, uno de los centrocampistas que está contando con el ostracismo de Flick. Aunque cuando puede jugar lo hace muy bien, aportando goles y asistencias, el técnico no cuenta demasiado con él y se está planteando su futuro. Esto también está afectando a Gavi, ya que tanto el andaluz como el cántabro son muy amigos en el vestuario y no les gusta nada la situación.

Araujo, un caso sensible

Por otra parte, el entrenador azulgrana tiene un caso sensible en el equipo: Ronald Araujo. El uruguayo recibió hace prácticamente un mes el alta médica, pero hasta el pasado sábado no pudo tener minutos y fue en el partido de Copa contra el Barbastro. El central tampoco va a ser titular indiscutible con el alemán y eso está afectando al futuro del jugador en el Barça, ya que aún tiene que renovar, y no lo hará si no se ve como un fijo en las alineaciones.