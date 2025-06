Flick, sin piedad, a la calle por conducta inapropiada a pesar de ser intocable en el Barça

Con la temporada finalizada, el FC Barcelona ya está planificando al equipo del próximo curso con la intención de reforzar la plantilla en algunas posiciones más necesitadas. Y después de varias reuniones, la dirección deportiva habría tomado la decisión de fichar a un portero, teniendo en cuenta todas las dudas que ha habido en la portería esta campaña con los problemas bajo palos.

No en vano ello, Flick tiene grabado a fuego en su retina, un acto que no perdona por el momento de la temporada que se produjo y por ser la figura que es y lo que representa para el equipo. El enfado del entrenador alemán fue mayúsculo, y con los nuevos fichajes su salida podría ser más que inminente.

El Barça busca una transición sin conflictos con Ter Stegen

Aunque el FC Barcelona no ha comunicado oficialmente a Ter Stegen su intención de prescindir de él, internamente se considera que su salida sería beneficiosa para aliviar la masa salarial y dar paso a una nueva etapa en la portería. El club no forzará su marcha, pero dejará la puerta abierta a una salida consensuada si el jugador lo desea.

La llegada de Joan García, con una cláusula de rescisión de 25 millones de euros, es vista como una oportunidad para rejuvenecer la plantilla y asegurar el futuro en la portería. Además, el club planea renovar a Wojciech Szczęsny como suplente fiable, mientras que Iñaki Peña podría buscar una salida ante la falta de oportunidades.

Ter Stegen se mantiene firme en su decisión de continuar

Por su parte, Ter Stegen ha dejado claro que no tiene intención de abandonar el club y que luchará por mantener su puesto como titular. El portero alemán, que tiene contrato hasta 2028, considera que aún puede aportar mucho al equipo y no contempla una salida en este momento. Pero su decisión de no viajar a Milán y hacer piña, siendo el primer capitán, para el decisivo encuentro que les podía meter en una final de Champions diez años después, no gustó a Flick. El técnico alemán lo ha sentenciado y no hay vuelta atrás.

Sin embargo, la situación podría cambiar si se confirma que Joan García será el nuevo titular. Ter Stegen, que aspira a ser el portero titular de Alemania en el Mundial de 2026, necesita minutos para mantener su nivel competitivo. Si ve reducida su participación en el Barça, podría reconsiderar su posición y buscar una salida que le garantice continuidad. Siempre y cuando Flick perdone el acto de rebeldía de Ter Stegen el arquero germano continuaría en el Barça, pero sabiendo la dura competencia que tendría con Joan García.