Flick terminó muy molesto con 3 jugadores del Barça

El FC Barcelona se fue derrotado de su visita en San Sebastián después de un mal partido de todo el equipo. El Barça no fue el equipo que habíamos visto las últimas semanas, con un gran juego y luciendo como un vendaval ofensivo. Con Lamine Yamal fuera, Hansi Flick tuvo que contar con otras piezas que tampoco funcionaron, y el técnico alemán quedó muy molesto con algunos de sus futbolistas.

El primero de ellos fue Frenkie de Jong, que solo jugó 45 minutos y fue cambiado al descanso. Las sensaciones que dejó fueron las de un jugador jugando con miedo, ya que volvió a dolerse del tobillo y no se le veía estar al cien por cien físicamente. Parecía que cada balón que tenía que luchar iba con miedo y eso para un futbolista es lo peor que le puede pasar. Además, sus conducciones que no llevan a ninguna parte también molestaron a Flick.

Ansu: todo mal

Ansu Fati entró en la segunda parte y tuvo unos 22 minutos para demostrar que tiene sitio en el Barça. Y francamente, no lo hizo. El delantero tenía que aportar algo diferente al ataque azulgrana para ir a por el empate, pero no lo hizo. Errático en muchas ocasiones, tuvo varias pérdidas nada más entrar al campo y no creó ninguna sensación de peligro con el balón en sus pies. No parece que Flick esté dispuesto a darle más minutos después de su actuación.

De hecho, al técnico alemán se le vio algo molesto en la banda en cada acción que Ansu perdía la pelota, ya que eran controles fáciles o pases al primer toque donde el Barça tenía la oportunidad de romper líneas y avanzar. No fue así, ya que el delantero está muy lento y ha perdido la velocidad que tenía antaño, y eso le está perjudicando mucho. La técnica que tiene ya no es suficiente para él.

¿Recambio en la portería?

Por otra parte, Flick también acabó un poco enfadado con su portero, Iñaki Peña. Es verdad que el valenciano tuvo algunas buenas paradas en algunos ataques de la Real Sociedad, pero volvió a estar nervioso en las salidas de balón y casi cuesta algún disgusto al Barça. Además, es evidente que con los pies no es Ter Stegen y algunos pases y despejes fueron a parar a los jugadores del conjunto vasco. Está por ver si Peña seguirá jugando de titular o Szczesny tendrá, por fin, una oportunidad.