Flick tiene a un jugador del Barça castigado por comportamiento inadecuado

El presente del Barça de Hansi Flick es el soñado por toda la afición blaugrana. Cada vez que salta al campo de juego, el equipo despliega un fútbol de alto vuelo que deja sin respuesta a los rivales, tanto en el plano local como en el internacional. Aunque todo parece color de rosa, hay algunas cuestiones dentro de la plantilla que generan preocupación en el cuerpo técnico que comanda el alemán.

Una de ellas es la situación de Pablo Torre, el mediocampista que fue “castigado” por Flick por no entrenar al 100% en las prácticas que se llevan a cabo en la ciudad deportiva. Después del doblete que le anotó al Sevilla en la goleada por 5-1 en casa, el futbolista de 21 años lleva cuatro partidos consecutivos sin minutos: Bayern Múnich, Real Madrid, Espanyol y Estrella Roja.

Flick lo tiene en la mira

De acuerdo con el diario Sport, otro de los motivos por los cuales Pablo Torre no viene teniendo acción en el primer equipo del Barça es el nivel que están mostrando Dani Olmo, Marc Casadó y Pedri. A esos nombres hay que sumar que ya están de vuelta Gavi y Frenkie de Jong. Ante este panorama, parece difícil que pueda hacerse de un lugar en la alineación titular.

Lo cierto es que para Flick, Pablo Torre contaba entre las piezas fundamentales para su pareja de pivotes en el centro del mediocampo blaugrana. De hecho, le dio tres titularidades de forma consecutiva en lo que va de la temporada, algo que no sucedió nunca en su primer año bajo las órdenes de Xavi Hernández.

Pablo Torre no es el único

El reto que tiene el canterano de 21 años por delante es volver a entrenarse al máximo para que Flick vuelva a darle minutos en cancha, sobre todo teniendo en cuenta que el mercado invernal está cada vez más cerca y los clubes de España y otras ligas siguen de cerca la situación de cada jugador.

Una situación similar está atravesando Ferran Torres. El delantero no viene teniendo una gran temporada y por esa razón perdió mucho terreno en la consideración de Flick. Además de las lesiones que sufrió en el último tiempo, la realidad es que su nivel no es el ideal, y no sería descabellado que Deco busque cederlo a otro club. Desde Inglaterra aseguran que el Arsenal estaría interesado en contar con sus servicios.