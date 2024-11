Pide llorando a Laporta que lo deje volver, no quiere saber nada de traidores y seguirá en Inglaterra

El Barça ya no quiere saber nada de Marc Guiu, que fue una de las incontables promesas que debutaron con el primer equipo la temporada pasada. Y tuvo cierta continuidad, aprovechando el hecho de que Robert Lewandowski no tenía un recambio fiable. Su estreno no pudo ser mejor, y a los pocos segundos de ingresar al terreno de juego logró ver portería, dando los tres puntos al equipo frente a un rival de la talla del Athletic Club.

Xavi Hernández siguió dándole oportunidades, incluso por delante de Vitor Roque, que había costado mucho dinero, y dejó destellos de su increíble potencial. Muchos le veían como una futura estrella mundial, y Joan Laporta hizo todo lo posible para lograr que renovara su contrato, pero no pudieron alcanzar un acuerdo. Pedía mucho dinero, y esto provocó que el Chelsea consiguiera convencerlo, firmándolo por un total de seis millones de euros.

Se marchó del Camp Nou sin dar más explicaciones al respecto, y esperaba poder seguir con su progresión en el cuadro dirigido por Enzo Maresca. Pero el paso del tiempo ha demostrado que no tomó una buena decisión, debido a los pocos minutos que ha tenido en Stamford Bridge, donde es suplente habitual, e incluso se ha quedado fuera en varias convocatorias. Si lo que quería era jugar con regularidad, podemos afirmar que no tomó una buena elección.

Únicamente acumula un total de 242 minutos divididos en siete encuentros, en los que ha conseguido un tanto, y su adaptación a la Premier League no está siendo nada sencilla. Esto ha hecho que Guiu se arrepienta de haber traicionado al Barça, y haya solicitado a Todd Boehly que le deje salir en el mes de enero. Pero Deco se ha encargado de cerrarle las puertas al instante, y han dejado muy claro que no están interesados en absoluto.

Laporta ha recibido la llamada del representante del internacional español sub 19, que no está viviendo un buen momento en Londres, y según han filtrado en Inglaterra, quiere volver a España.

Sin embargo, el Barça no quiere saber nada de Marc, y el Chelsea no se quiere desprender de él, así que tendrá que seguir allí.