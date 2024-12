Flick tiene un incendio en el vestuario del Barça

La situación del FC Barcelona con Frenkie de Jong se está convirtiendo en un problema muy grande. El neerlandés es una bomba de relojería en el vestuario y Hansi Flick no quiere que vaya a mayores y que afecte aún más al pobre rendimiento que está dando el equipo en los últimos partidos de Liga. El estado de forma del jugador es pésimo y el club ya ha tomado una decisión con su futuro.

Joan Laporta y la dirección deportiva quieren vender al futbolista. Acaba contrato en 2026 y lo han querido renovar, pero De Jong ha hecho oídos sordos a las propuestas de renovación de la entidad azulgrana, por lo que el Barça se ha cansado, le ha retirado la oferta de renovación y lo ha puesto directamente en el mercado. Tendrá que irse el próximo verano para evitar que se vaya gratis.

De Jong tendrá que salir

El comportamiento que está teniendo el centrocampista, tanto en el vestuario como en el terreno de juego, no está ayudando nada. De Jong no va al 100% en los partidos por miedo a lesionarse otra vez y eso no puede suceder en un jugador de fútbol profesional. Además, tampoco es el mejor compañero posible y cree que hay una persecución contra él para marcharse de Barcelona.

La verdad es que el club lo quiere echar y Hansi Flick no cuenta con él. Tiene a otros centrocampistas por delante de él en sus esquemas y piensa que el estilo de juego del neerlandés no cuaja con el suyo, ya que el alemán quiere un fútbol más directo y con menos toques de balón, mientras que a De Jong le gusta aguantar la pelota y hacer bastantas conducciones, algunas de ellas sin sentido.

La afición está harta

Además de la dirección deportiva y el entrenador, quien también quiere a De Jong fuera del Barça es la propia afición. El neerlandés ya fue pitado en casa en un partido de Champions en dos ocasiones: cuando entró al campo y cada vez que tocaba un balón. Un signo claro de que los aficionados azulgranas se han cansado del rendimiento del futbolista, a pesar de las altas expectativas que había con él, y también quieren que se vaya.