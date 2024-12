Flick tiene un jugador tóxico en el vestuario del Barça

Hansi Flick no ha tardado en darse cuenta de que el Barça no le mintió cuando le alertó de que Frenkie de Jong no era aquel jugador idílico que el alemán creía. El neerlandés, que sigue muy lejos de su mejor versión, no ha asumido nada bien el papel de suplente que le está tocando ocupar en estos momentos, por lo que ya ha iniciado su campaña de críticas hacia el club y hacia el entrenador.

El jugador es consciente de que el Barça intentó venderlo hace dos veranos, cuando se le intentó convencer para que aceptara una oferta del Manchester United. A eso se sumaron rumores sobre su salario, a los que De Jong respondió de manera tajante en una rueda de prensa previa a un partido de Champions League contra el Nápoles. De Jong se la tiene jurada al Barça, una disputa que apunta a que terminará de la peor forma posible.

Flick, decepcionado con De Jong

A pesar de estos roces, el Barça optó por dar un nuevo comienzo y le ofreció una renovación a la baja, pero De Jong rechazó la propuesta. El jugador no está dispuesto a ceder en cuanto a su salario, lo que ha terminado por cansar al club, que ha decidido darle la espalda definitivamente. Hansi Flick, sin embargo, seguía confiando en él y le dio minutos, aun y ser es consciente de los problemas entre De Jong y el Barcelona. Ahora ya se ha dado cuenta de que De Jong es un futbolista tóxico y que lo mejor es darle salida al terminar la temporada.

En el Barça, eso sí, creen que es conveniente que De Jong siga jugando, ya que una buena actuación podría aumentar su valor de mercado y hacer que otros clubes importantes se interesen en ficharlo, dispuestos a pagar una suma considerable. La idea es que la temporada siga su curso de manera normal y que se tome una decisión definitiva en el próximo verano.

La negativa de De Jong a operarse

A esto se añade que en el club son conscientes de que el tobillo de De Jong no está completamente recuperado y que las lesiones recurrentes marcarán el resto de su carrera. El Barça considera que esta es otra razón para buscar su salida, especialmente si el jugador sigue negándose a someterse a una operación para solucionar el problema, como ya hizo el verano pasado.

El desacuerdo sobre la necesidad de una cirugía fue el último punto de fricción, ya que en el club piensan que De Jong, una vez más, antepuso sus propios intereses, alargando una baja que podría haber sido más corta con una intervención quirúrgica.