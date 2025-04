Flick tiene un problema de actitud grave con uno de los pesos pesados del vestuario del Barça

La llegada de Hansi Flick al FC Barcelona el pasado verano fue un alivio futbolístico para algunos jugadores, pero también un dolor de cabeza para otros, especialmente para los que no están contando demasiado para el técnico alemán. Precisamente, uno de estos últimos está trayendo problemas de gravedad en el vestuario y su situación empieza a ser preocupante de cara al futuro.

Se trata de Ronald Araujo, uno de los defensas del equipo. El futbolista no está siendo titular indiscutible en el Barça y su rol ha pasado a ser secundario, ya que Flick prefiere la pareja de centrales formada por Pau Cubarsí e Iñigo Martínez. El uruguayo no está teniendo demasiadas oportunidades, o al menos las que tenía antes, y su continuidad en el conjunto azulgrana empieza a estar en peligro... De nuevo.

Araujo no se ha adaptado al estilo de juego de Flick

La realidad es que Araujo no se ha acabado de adaptar completamente al estilo de juego que ha implementado el técnico alemán esta temporada. Su rendimiento no está alcanzando las expectativas y la actitud que tiene el central en el terreno de juego no está correspondiendo a la necesidad que tiene un jugador para luchar por un puesto de titular, por lo que está quedándose en el banquillo en los partidos importantes.

Aspectos como la salida del balón, algo que ha mejorado en sus últimos años en el Barça, así como saber trazar la línea del fuera de juego, algo fundamental en el sistema de Flick, son los que ponen al uruguayo en el punto de mira y por los que ha recibido muchas críticas durante esta campaña. Por eso, la dirección deportiva tiene dudas de que pueda ser alguien útil para el equipo de cara a los próximos años.

Su venta es más que probable el próximo verano

Por lo tanto, tanto Joan Laporta como Deco tendrán que tomar una decisión respecto al futuro de Araujo. El entrenador no tendría ningún problema en dejarlo salir, ya que cree que no se acabará de adaptar nunca a su estilo de juego, por lo que si llegase una oferta en condiciones, el Barça se podría plantear definitivamente su venta el próximo verano.