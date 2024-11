Flick toma la decisión más difícil desde que es entrenador del Barça y pide la salida inmediata

Hansi Flick se marchó muy molesto con el flojo nivel que su equipo mostró frente al Celta de Vigo en Balaídos. Más allá del resultado, el entrenador alemán advirtió que algunos de sus futbolistas no están 100 % comprometidos con su proyecto y está dispuesto a tomar decisiones contundentes para enviar un mensaje claro a la plantilla.

Después del empate de Hugo Álvarez a los 86 minutos, Flick le dio una nueva oportunidad a Pablo Torre, quien no veía minutos desde que marcó dos goles ante el Sevilla en la jornada 10. Sin embargo, el jugador de 21 años no tuvo tiempo para cambiar la historia frente al Celta y, para el técnico culé, tampoco mostró la actitud esperada dentro del campo. Este hecho, sumado a ciertos comportamientos indisciplinados durante la semana, terminó por sellar su suerte en el Barça, y ahora pide su salida inmediata.

Flick ya no lo cuenta

Pablo Torre tuvo su chance en Balaídos debido a la ola de lesiones que afecta a la plantilla culé en el último mes. Sin embargo, el DT ya estaba disgustado con el futbolista por su agitada vida nocturna y la poca predisposición que había mostrado en los entrenamientos. A pesar de esto, y ante la urgencia de ganar el partido, decidió darle una oportunidad más, pero esta fue desaprovechada.

Para agravar la situación, en los últimos días volvieron a circular rumores sobre sus salidas nocturnas. Flick, conocido por ser estricto con el comportamiento de sus jugadores, no está dispuesto a tolerar este tipo de actitudes. Por esta razón, Torre no había sido convocado desde su doblete frente al Sevilla.

¿Qué pasará en verano?

Todo apunta a que Joan Laporta y Deco trabajarán en el mercado de invierno para buscar una nueva cesión para el joven de 21 años. Cabe recordar que Xavi Hernández también tuvo problemas similares con Torre y, en aquel entonces, la directiva optó por enviarlo al Girona de Míchel para que sumara minutos.

No obstante, durante su cesión, Torre no logró la regularidad esperada y terminó regresando al equipo blaugrana. El DT le había dado un lugar en su proyecto, pero el futbolista no lo aprovechó. Ahora, su futuro parece estar lejos del FC Barcelona.