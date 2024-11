Flick lo castiga sin jugar y seguirá así hasta que cambie su comportamiento en el Barça

El FC Barcelona perdió contra la Real Sociedad en su visita al Reale Arena después de uno de los peores partidos de la era Hansi Flick. El equipo estuvo sin ideas y no asustó en ataque como había hecho en los últimos enfrentamientos. Además, los cambios que hizo el técnico alemán tampoco ayudaron a remontar, y uno de los jugadores que se quedó en el banquillo volvió a ser señalado.

Se trata de Pablo Torre, que ya lleva cinco partidos consecutivos sin ver minutos. Después de que el Barça completara todos los cambios, al mediocampista se le vio muy molesto en el banquillo por acabar otro duelo sin entrar al campo. El cántabro no juega desde que le marcó dos goles al Sevilla en solo 15 minutos hace prácticamente un mes, y su situación empieza a ser preocupante.

Cinco partidos consecutivos sin jugar

Aunque ha tenido buenos minutos cuando ha estado sobre el terreno de juego, Pablo Torre está ahora castigado por Flick si no cambia su comportamiento. Al técnico alemán le gustó mucho su papel en la pretemporada por Estados Unidos, pero no le ha encontrado sitio en el centro del campo. Aún con las lesiones que ha sufrido el equipo, el joven jugador de 21 años no ha tenido protagonismo con el Barça.

Con esta situación, el cántabro se ha desanimado y no está dando el 100% en los entrenamientos, además de algunas situacions extradeportivas. Con Xavi Hernández en el banquillo ya tuvo algunos de estos problemas, e incluso el entrenador egarense le hizo jugar menos que Flick, ya que no contaba nada para él y prefería otras opciones en el centro del campo. Con el alemán parecía que la situación de Pablo Torre iba a cambiar, pero continúa siendo la misma.

Sin sitio en el centro del campo

El problema que tiene el mediocampista es que ahora mismo no tiene sitio en la medular. Con la recuperación de Frenkie de Jong y la irrupción de Marc Casadó, que se ha hecho con la titularidad, el joven de 21 años no puede disponer de minutos. Otros jugadores importantes como Pedri o Dani Olmo también están, obviamente, por delante de él, por lo que las opciones de Pablo Torre son escasas. Solo podría tener minutos en partidos resueltos, aunque no está siendo el caso ahora mismo, y en duelos de Copa del Rey.