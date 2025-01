Frenkie de Jong traiciona al Barça por 20 millones

Frenkie de Jong tiene decidido marcharse del Barça una vez que finalice su contrato en junio de 2026. El futbolista neerlandés sigue sin contestar las propuestas que le acercó Joan Laporta, y es un hecho que el final de su ciclo en el club culé está cada vez más cerca. Aunque en la última entrevista que brindó a Voetbal International dio a entender que todavía no tiene tomada una decisión, la directiva blaugrana sospecha que el talentoso jugador se marchará libre al PSG o al Manchester United para cobrar un bono de 20 millones de euros.

"Mi renovación de contrato es un tema para los periódicos de aquí, pero para mí no lo es. Quiero jugar al fútbol y, después, veré qué quiere hacer el club conmigo y entonces decidiré lo que quiero hacer, junto con mi agente y mi familia", fue la respuesta de Frenkie de Jong ante la consulta del periodista.

El Barça no lo cuenta

En ese sentido, el ex Ajax se refirió a las críticas que recibe por parte de la afición y de la prensa por estirar la resolución del tema. “La gente piensa que quiero quedarme en el Barça para siempre porque la vida fuera del fútbol es muy buena aquí, y es buena, pero sigue siendo menos importante que lo que sucede en el campo. Si sintiera que no puedo contribuir lo suficiente, o si el equipo no puede competir, me iría”, manifestó.

Por otro lado, reveló que en el último tiempo pasó momentos complicados por la dura lesión que sufrió a mediados de 2024, que lo marginó de la nómina de la Selección de Países Bajos para disputar la Euro 2024. “Para alguien que ama el fútbol tanto como yo, parecía una eternidad”, dijo.

¿Qué hará Flick?

En este contexto, la gran pregunta que se hacen los hinchas culés es si Hansi Flick seguirá contando con el futbolista para la parte más exigente de la temporada. Para el entrenador alemán, es una pieza clave en la medular, por lo que todo indica que seguirá en la plantilla.

Joan Laporta, en tanto, no descarta ponerlo en oferta en el mercado si es que finalmente decide no renovar su contrato con el club. Una situación difícil, sobre todo porque el Barça le pagó al Ajax 75 millones de euros en 2019 por el 100% de su ficha.