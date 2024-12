Frenkie de Jong prefiere ser suplente en el Barça que cobrar menos fuera

Frenkie de Jong se ha convertido en un problema en el FC Barcelona. El neerlandés no está contando demasiado para Hansi Flick y su situación empieza a ser dramática. Volvió de una lesión en el tobillo hace un par de meses, pero no está teniendo minutos porque su rendimiento está siendo pésimo, y eso que es uno de los jugadores que más cobra de la plantilla, y con diferencia.

Sin embargo, al futbolista no le preocupa no jugar con el técnico alemán por ese simple motivo: porque tiene un salario muy elevado. El Barça le ha puesto en el mercado e intentará venderlo si no acepta una oferta de renovación, pero De Jong prefiere ser suplente en el conjunto azulgrana que salir y cobrar menos dinero fuera, ya que nadie le pagaría lo que está ganando en Barcelona.

De Jong no quiere irse del Barça

El neerlandés está a gusto en la Ciudad Condal, aunque no esté jugando, y no tiene ningún interés en marcharse. Eso sí, acaba contrato en 2026 y aún no ha respondido a la oferta que le hizo el club para alargar su vinculación, por lo que podría salir gratis dentro de un año y medio. Por eso, el Barça ha intentado renovarlo, y como no ha tenido éxito, lo querrá vender a partir del próximo verano.

De Jong es uno de los futbolistas que más cobra en el club culé, por no decir el que más, y es imposible que pueda recibir el mismo salario en otro equipo. Por eso, querría esperar hasta el final de su contrato para poder cobrar todo el dinero posible y luego decidir su nuevo destino. Al jugador no le importa seguir siendo suplente con Hansi Flick e ir disputando algunos minutos en las segundas partes.

El plan del neerlandés

De hecho, es lo que está pasando, ya que el técnico alemán no tiene a De Jong como un titular indiscutible. Está jugando en las segundas mitades de los partidos, aunque en el último encuentro, Flick lo dejó sin jugar directamente porque la situación ha llegado a un límite tenso. El neerlandés no está jugando al 100% por miedo a lesionarse otra vez y el entrenador azulgrana no quiere a ese tipo de jugadores en el terreno de juego.