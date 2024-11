Gavi ensucia la victoria y empieza a tener serios problemas en el vestuario del Barça

Gavi está teniendo problemas en el vestuario del Barça. El centrocampista andaluz ha vuelto al equipo con aires de líder, lo que no ha gustado a todos por igual. Y es que el empate contra el Celta sigue cociendo en el vestuario blaugrana, a pesar de la goleada lograda contra el Brest en la Champions League.

Uno de los jugadores molestos con Gavi es Jules Koundé, señalado por el centrocampista del empate contra el Celta, por fallar en la acción del 1-2, unas declaraciones que no gustaron al lateral francés. "El primer gol ha sido una tontería, hay que despejar la pelota, pero bueno. Hay que aprender de esto y con uno menos hemos hecho lo que hemos podido, si no estás concentrado, pasa lo que pasa”, afirmó Gavi.

Koundé, señalado por Gavi en Vigo

Koundé aceptó el error y pidió perdón, justo después del partido. "No he hecho un buen partido desde el inicio, y ha habido falta de concentración. Y al final lo he pagado caro en una jugada muy sencilla", manifestó el francés, que justo después vio como Gavi le criticaba, lo que le sentó muy mal.

Algunos jugadores piensan que Gavi ha asumido un papel que no le corresponde, un liderazgo que no gusta, ya que entienden que en el vestuario hay unos roles y que los veteranos son los que deben llevar la voz.

Marc Casadó, en el punto de mira de Gavi

El otro jugador molesto es Marc Casadó, que también se vio señalado por Gavi en Vigo, al ser expulsado por una doble amarilla. "Teníamos el partido controlado, pero la expulsión nos ha marcado mucho. Nos han marcado en dos jugadas puntuales y hay que aprender de ello. No nos pueden expulsar porque pasa esto”, afirmó Gavi.

En este caso se añade el hecho de que Marc Casadó le ha quitado el puesto a Gavi, que contra el Brest volvió a ser suplente. Casadó, que sigue con ficha del filial, se ha convertido en uno de los protegidos de Hansi Flick, un papel que parece que a Gavi no le gusta. Las declaraciones de Vigo, señalando a un jugador del filial, no han sentado bien en una parte del vestuario, que consideran que el andaluz debería bajar un poco el tono.