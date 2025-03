Gavi está en conversaciones con el peor enemigo del Barça

La temporada de Gavi no está siendo nada cómoda. El centrocampista volvió el pasado mes de octubre de la grave lesión en la rodilla que sufrió el curso pasado y aún no ha acabado de asentarse del todo en los esquemas de Hansi Flick. El técnico alemán lo fue incorporando poco a poco a la disciplina del equipo para su recuperación, y aunque parecía que se había ganado un hueco definitivamente en el once, la situación ha vuelto a cambiar.

A principios de este año, el andaluz se convirtió en titular indiscutible para el entrenador y no había nadie que lo pudiera sacar de ahí. Pero conforme han ido pasando las semanas, Gavi ha vuelto a perder la confianza de Flick y ha quedado relegado al banquillo de nuevo, con otros jugadores pasando por encima de él. Por eso, el futbolista está cansado y estaría en conversaciones con el peor enemigo del Barça después de haber recibido una oferta interesante.

El PSG, en conversaciones con Gavi para sacarlo del Barça

Se trata del PSG, que quiere dar un golpe en el mercado. Nasser Al-Khelaïfi quiere quitarse las dudas que hay sobre él en los últimos tiempos y dar un pelotazo consiguiendo un fichaje que parece imposible desde el primer momento. Además, Luis Enrique es un enamorado de Gavi y ya habría hablado con él para que abandonara el conjunto azulgrana y viniera a París a partir de la próxima temporada.

El técnico asturiano le daría las llaves del equipo en el centro del campo, convirtiéndolo en el jugador más importante de la sala de máquinas, algo que ahora mismo, Flick no le puede dar. El protagonismo en el Barça ha bajado considerablemente en las últimas semanas, acumulando tres partidos consecutivos sin ser titular, algo que en enero era imposible para él por el rendimiento que estaba dando.

El andaluz duda con su futuro en el conjunto azulgrana

Aun así, está por ver si finalmente Gavi aceptará irse o no de Barcelona. A pesar de que está jugando menos de lo que pensaba, es el club de su vida, por lo que la decisión que tendría que tomar sería muy dura. El andaluz quiere esperar hasta final de temporada para ver cómo ha sido su primer año con el entrenador alemán en el banquillo, y si ve que no hay vuelta atrás, podría dar un cambio radical a su vida.