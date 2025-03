Gavi está en conversaciones con uno de los peores enemigos del Barça

Está claro que a medida que se acerca el final de la temporada, los grandes de Europa intensifican sus operaciones para mirar de reforzar sus plantillas. Y los grandes futbolistas están siempre en el escaparate. Uno de ellos es Gavi. Después de su lesión le costó encontrar su nivel anterior.

Pero desde hace algún partido, sobre todo el último ante Osasuna, se ha exhibido la mejor versión del ‘6’ del Barça. Y esto ha hecho encender las alarmas en Can Barça. Algunos competidores del club culé pujan por él. Inclusive ya estarían estableciendo conversaciones.

El PSG tienta a Gavi a dejar el Barça

A pesar de que la relación entre Gavi y Hansi Flick es fabulosa. En varias declaraciones públicas, ambos han mostrado al público su total confianza respecto al otro. Pero la realidad es que el canterano del Barça es un jugador de banquillo para Flick. Gavi estaría en conversaciones con el PSG. Al-Khelaïfi lo encuentra un futbolista fundamental en el centro del campo al lado de Vitinha.

Hasta el año pasado, el ‘6’ del Barça era un titular indiscutible. Pero después de la lesión no ha acabado de coger el tono y el ritmo que mostró cuando irrumpió en el primer equipo de la mano de Xavi Hernández. Este hecho, unido a la fuerte competencia que ha surgido este año en el centro del campo culé, deja en una situación muy comprometida al joven centrocampista andaluz, que no vería con malos ojos las promesas de los parisinos de hacerle un hueco en el once titular.

El Barça pide la cláusula de Gavi

Joan Laporta no dejará escapar a una de las joyas de La Masia a cualquier precio. El máximo dirigente azulgrana sabe que Gavi tiene contrato hasta junio de 2030 y que su valor de mercado, según el portal Transfermarkt, es de 70 millones de euros. A pesar de no ser la mejor temporada de Gavi, el centrocampista ha disputado 16 partidos en los que ha dado una asistencia.

Sin ir más lejos, el pasado partido ante Osasuna, Gavi cogió las riendas del centro del campo con Pedri. Ambos estuvieron a nivel superlativo. Volvió a ser aquel Gavi con un gran despliegue en el campo, tanto en la creación como en la construcción. Que, además, con la salida del canario pudo lucir por segunda vez el brazalete de capitán. Flick cuenta con él. Gavi es feliz en Barcelona. Pero los petrodólares y las ambiciosas promesas que llegan de París le podrían hacer cambiar de pensamientos.