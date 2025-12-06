Gavi está más cerca del PSG que del Barça

El futuro de Gavi vuelve a ser objeto de debate en el FC Barcelona. El centrocampista andaluz, una de las mayores irrupciones de La Masia en los últimos años, está más cerca del PSG que de continuar en el Camp Nou. Sus números desde que debutó con el primer equipo en 2021 muestran su impacto inmediato: más de 120 partidos oficiales, 7 goles, 14 asistencias y un despliegue físico que lo convirtió en titular indiscutible con apenas 17 años.

Sin embargo, las lesiones han frenado su progresión, especialmente la última, que lo mantendrá fuera hasta abril de 2026, un periodo que ha cambiado la perspectiva del club sobre su continuidad.

La lesión, clave para que el Barça lo declare transferible

La dirección deportiva, encabezada por Deco, y la presidencia de Joan Laporta, consideran que la situación deportiva y económica obliga a decisiones dolorosas. Gavi, lesionado de larga duración y con un valor de mercado todavía elevado, se ha convertido en una posible fuente de ingresos estratégicos para reconstruir el equipo de cara a 2026.

El PSG está al acecho y ve en él un fichaje de presente y futuro. Luis Enrique, que hizo debutar a Gavi con la selección española en octubre de 2021 ante Italia en la Nations League, siempre ha sido un enamorado de su estilo: intensidad, presión tras pérdida, valentía con balón y lectura táctica privilegiada. En París encajaría como interior agresivo, con competencia de alto nivel —Vitinha, Zaïre-Emery, o Fabián—, pero perfecto para la pizarra del asturiano, que valora centrocampistas dinámicos y verticales.

El PSG, decidido; el Barça, dividido

Para el Barça, su venta rondaría los 80 millones de euros, cifra que aliviaría la masa salarial y permitiría acometer refuerzos prioritarios en las posiciones de central y delantero centro. Su situación contractual, sólida, pero no blindada ante ofertas millonarias, acerca todavía más la posibilidad de un traspaso.

En París creen que es el momento ideal para hacerse con un talento diferencial a precio razonable. En Barcelona, mientras tanto, el debate está servido: apostar por su recuperación o aceptar una oferta irrechazable. Hoy, el camino de Gavi parece apuntar hacia el Parque de los Príncipes.