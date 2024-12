Gavi está siendo señalado por jugadores del Barça como el culpable

El FC Barcelona está viviendo su momento más complicado desde la llegada de Hansi Flick al banquillo. Dos derrotas y un empate en los últimos tres partidos de Liga han hecho saltar por los aires el buen inicio de temporada que tuvieron los azulgranas en la competición doméstica e incluso podrían perder el liderato. Algunos jugadores del Barça han señalado a un compañero por lo que está pasando.

Se trata de Gavi. El andaluz volvió hace poco más de un mes de su grave lesión de rodilla y ha sido titular en los dos últimos encuentros ligueros, precisamente donde el Barça ha encajado una dura derrota contra Las Palmas en casa y un empate en Vigo contra el Celta. Se nota que el centrocampista aún no está al 100% físicamente y su entrada en el once resta más que suma al equipo.

El rendimiento baja con Gavi de titular

Gavi cree que ya está a tope y 100% recuperado de su lesión, por lo que ha exigido a Hansi Flick y al cuerpo técnico que sea titular y juegue los máximos minutos posibles. Aun así, tanto los médicos como el técnico alemán quieren ir con cautela y no quieren arriesgarse a que el andaluz vuelva a lesionarse de gravedad, pero el jugador no lo entiende porque ya se nota bien, fresco.

La situación cambia en en el terreno de juego, ya que se ve que el futbolista no llega a todos los balones como hacía antes y no está muy cómodo jugando de pivote defensivo. Gavi prefiere llegar al área en múltiples ocasiones y no lo está pudiendo hacer. Además, con la pelota está muy fallón y eso le está perjudicando mentalmente en oportunidades donde escoge mal la opción de juego o no tiene la precisión correcta.

Sus compañeros lo prefieren de suplente

En el vestuario se ha hablado de que sus compañeros de la plantilla prefieren que Gavi sea suplente y entre en las segundas partes. Aunque no esté a su nivel físico de antaño, el andaluz sigue aportando mucha intensidad en el centro del campo y eso viene bien para las segundas mitades. En el inicio de los partidos no hace tanta falta y por eso está siendo señalado como el culpable del pobre rendimiento del Barça en los últimos encuentros.