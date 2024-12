Gavi está siendo tentado por uno de los peores enemigos del Barça

Gavi está teniendo una temporada complicada en el FC Barcelona. El andaluz volvió de su grave lesión de rodilla sufrida el año pasado hace poco menos de dos meses y no está teniendo la regularidad que se esperaba. No tiene minutos suficientes bajo las órdenes de Hansi Flick y eso está molestando al centrocampista, ya que cree que ya está recuperado al 100% y tendría que ser titular.

Como no está siendo el caso, los rumores sobre una posible salida del jugador ya han sobrevolado el club y uno de los peores enemigos del Barça en el fútbol europeo se habría interesado por él: el PSG. Los franceses, que no tienen muy buena relación con el conjunto azulgrana, habrían puesto los ojos en Gavi por su forma de jugar, y es que Luis Enrique está enamorado del futbolista.

El PSG, interesado en Gavi

Para el entrenador asturiano sería un sueño poder contar con Gavi en Francia, ya que es el tipo de jugador que le gusta, el que se deja todo en el campo. Ya lo tuvo un tiempo cuando era el seleccionador español y estaría encantado de volver a contar con él en el PSG. Luis Enrique le daría las llaves del equipo en el centro del campo y se convertiría en el líder de la sala de máquinas.

Es un trato que ahora mismo no está recibiendo en el Barça. Hansi Flick no lo ve como un centrocampista intocable y prefiere a otros futbolistas, ya sea por su estado físico o por el estilo de juego del técnico alemán. Desde su vuelta, solo ha salido de titular en dos partidos, y de los últimos cuatro encuentros, ha jugado un cuarto de hora en dos, menos de 10 minutos en uno y no entró al campo contra el Borussia Dortmund en la Champions.

Negociación complicada

Aunque Gavi no sea un seguro en el once de Flick, el Barça sigue contando con él y es improbable que lo ponga en el mercado. Si finalmente el PSG se lanzase a por el andaluz, Joan Laporta pediría la cláusula de rescisión, que está cifrada en 1.000 millones de euros, un precio prohibitivo incluso para un club como el francés. Por lo tanto, sería una negociación muy complicada de culminar.