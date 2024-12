Xavi Hernández lo quería fuera del Barça, pero Flick lo pone en el 11 titular

El FC Barcelona está sufriendo una racha muy mala de resultados en Liga que está tirando por el suelo todo el trabajo realizado a inicio de temporada. Algunos jugadores están siendo criticados por su bajo rendimiento en los últimos encuentros y los defensas en especial están siendo señalados por la falta de contundencia y la facilidad que tienen los rivales para llegar al área.

En ese sentido, uno de los centrales que Xavi Hernández quería fuera del Barça está siendo indiscutible bajo las órdenes de Hansi Flick. Se trata de Iñigo Martínez, y es que el vasco lo está jugando todo con el técnico alemán, pero se ha convertido en un coladero donde los delanteros del conjunto rival tienen vía libre para poder avanzar sin oposición. Mientras el de Terrassa quería darle salida, con Flick es titular.

Iñigo Martínez, señalado

El central, como prácticamente toda la plantilla, tuvo un buen inicio de curso y su solidez y experiencia en el centro de la defensa estaban siendo claves para el buen arranque del Barça, pero se ha ido diluyendo y están empezando a salir las carencias del vasco. Iñigo Martínez no está rindiendo como antaño y se ha convertido en un problema para la línea defensiva de los azulgranas.

Sin embargo, Flick tiene poco para escoger en defensa. Aunque Ronald Araujo ya tiene el alta médica, aún no ha debutado esta temporada porque se quiere ir despacio con él, mientras que Eric Garcia, que jugó contra el Leganés y también fue señalado en el gol del conjunto madrileño, no da el nivel y se le dará salida en el mercado de invierno. El técnico alemán no ha podido escoger mucho para perfeccionar esa defensa.

Renovación a la vista

Aunque Iñigo Martínez no esté dando un buen rendimiento en los últimos partidos, con toda probabilidad el vasco va a renovar por una temporada más con el Barça. Acaba contrato a final de año, pero tiene una cláusula para poder aumentar un curso más su vinculación con el club y la dirección deportiva, a pesar de los últimos resultados, está contenta con él.