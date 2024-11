Gavi está teniendo problemas agravados por compañeros en el vestuario del Barça

Gavi no está teniendo el retorno a los terrenos de juego que imaginaba. El centrocampista andaluz, que estuvo prácticamente un año sin jugar por una grave lesión de rodilla, se fue al quirófano siendo una pieza imprescindible, uno de los grandes referentes del Barça. Ahora, en cambio, ha pasado a ser el último centrocampista, hasta el punto de que Flick se está tomando con calma su retorno a la dinámica competitiva.

El principal problema para Gavi es que varios jugadores de la plantilla han dado un paso adelante, además de que se trata de futbolistas que, por perfil, se adaptan mejor a las demandas de Flick para los interiores. La principal sorpresa ha sido Casadó, que ha pasado de tener un pie y medio fuera del Barça a ser titular, primero en el interior y ahora ya como pivote.

Gavi, superado por todos

Otro de los jugadores que ha acelerado con Flick es Pedri, que hace muchos meses que no jugaba a un nivel tan alto. El canario hace jugar al equipo y enlaza el centro del campo con la delantera. Y tampoco se está quedando atrás Dani Olmo, que a pesar de haber estado unas semanas en la enfermería ha vuelto en plena forma, marcando 2 goles contra el Espanyol.

A todo ello hay que añadir el nivel de Fermín López, que aprovecha cualquier oportunidad para dejar su sello, ya sea marcando goles, gracias a su capacidad de llegada prodigiosa, como en defensa, aportando una intensidad espectacular. Y el último ha sido Frenkie de Jong, que aporta pausa al juego, lo que en el Bernabéu, por ejemplo, fue clave para encarrilar la victoria.

Gavi, futuro incierto

Esta situación deja en mal lugar a Gavi, que defensivamente todavía no está en su tope físico para poder destacar, mientras que con el balón en los pies no llega al nivel de Pedri o de Dani Olmo, por ejemplo. De momento, Flick le ha pedido calma, que no quiera correr demasiado, ya que sale de una lesión muy grave, aunque el andaluz entiende que ya debería estar jugando más.

Nadie en el Barça piensa en una salida de Gavi en verano, aunque nada es descartable si el centrocampista no gana peso en los próximos meses.