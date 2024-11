Gavi ha empezado a ser un problema en el vestuario del Barça

Gavi volvió hace un mes a los terrenos de juego después de su grave lesión de rodilla. El centrocampista ha ido acumulando minutos, pocos, por el plan de recuperación que le pusieron los médicos. No ha sido titular hasta el partido de este sábado ante el Celta de Vigo, volviendo así a ser de la partida más de un año después de su grave percance. Aun así, el futbolista quiere jugar más.

El andaluz ha pedido tener más presencia en el terreno de juego, ya que se ve en plena forma y quiere disputar más minutos, pero no puede ser. Aunque sí que fue titular ante el conjunto gallego, tanto los médicos como el staff técnico aún no lo ven capacitado para salir en el once en partidos de gran nivel e importancia, como podrían ser los próximos que se jugarán en las siguientes semanas.

Gavi no está aún para ser titular

Aunque puso mucho ímpetu sobre el campo, como es de costumbre con él, el rendimiento de Gavi en los partidos que ha jugado demuestra que aún le falta bagaje para poder volver a ser titular en plenas condiciones. Especialmente en Europa, donde los enfrentamientos son más físicos y ahí el andaluz podría sufrir más con la rodilla. La cuestión es que vaya jugando poco a poco para que no haya percances imprevistos.

Aun así, el jugador no lo ve de esta forma y está presionando para que Hansi Flick le dé más minutos. Él ya se ve capacitado para jugar todo el partido, pero de momento no ha podido hacerlo. Contra el Celta, en su primera titularidad, estuvo sobre el campo 75 minutos, el tiempo que más ha jugado desde que volvió de la lesión. El andaluz se enfadó mucho cuando lo cambiaron porque el partido estaba controlado y acabó en empate.

Competencia en el medio

Además, Gavi tiene mucha competencia en el centro del campo. La irrupción de Marc Casadó y el fichaje de Dani Olmo han hecho que los minutos en la sala de máquinas estén muy complicados. El andaluz partiría por debajo de todos ellos por su proceso de recuperación y, por lo tanto, no será titular en los partidos importantes. Al menos, en las próximas semanas y meses.