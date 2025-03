Gavi lo está pasando muy mal en el Barça

Desde su debut, Gavi ha sido uno de los jugadores más importantes del FC Barcelona y uno de los más queridos por parte de la afición culé. Su intensidad en el terreno de juego y sus ganas de triunfar en el club de su vida han hecho que el andaluz se haya convertido en una pieza indispensable, aunque ahora mismo no lo está pasando nada bien por la falta de oportunidades.

La grave lesión de rodilla que tuvo la temporada pasada está causando muchos estragos al centrocampista. Volvió al campo el pasado mes de noviembre y poco a poco se fue poniendo a tono y adaptándose al estilo de juego de Hansi Flick, hasta que a principios de este año, se convirtió en titular indiscutible bajo los esquemas del técnico alemán. Sin embargo, la situación ha vuelto a dar un giro de 180 grados y ha vuelto al ostracismo.

Gavi no está llevando bien su falta de minutos en el Barça

Gavi ha pasado a tener un rol secundario en el equipo y su presencia sobre el césped no está asegurada en los partidos, ya que Flick confía más en jugadores como Pedri, Dani Olmo y Frenkie de Jong para el centro del campo, mientras que el sevillano se tiene que conformar con poder salir en las segundas partes, si lo hace. Por eso, no está llevando bien su falta de minutos en los últimos encuentros.

Esto le está pasando factura, ya que su rendimiento en los entrenamientos ha decaído y también su ánimo. Además, el hecho de no poder jugar y ser importante en el Barça ha hecho que su presencia en la selección española tampoco sea posible, ya que Luis de la Fuente no le convocó para el último parón de selecciones. Antes también era importante en La Roja, pero ahora ya no.

El jugador podría tener que tomar una decisión difícil el próximo verano

Por eso, está por ver cuál será el futuro de Gavi en el conjunto azulgrana. El andaluz quiere quedarse muchos años más y triunfar en el club de su vida, pero si su situación no cambia, es posible que tenga que tomar alguna decisión muy difícil el próximo verano.