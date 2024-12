Gavi negocia con el enemigo del Barça

Joan Laporta ya no sabe qué hacer para mejorar la relación entre Gavi y Hansi Flick. El mediocampista de 20 años está molesto con el entrenador alemán porque aún no le ha devuelto el rol que tenía en el primer equipo antes de la dura lesión que sufrió a finales de 2023, cuando vestía los colores de la Selección de España.

Flick y su cuerpo técnico le dejaron en claro que todavía no lo ven 100% físicamente y que todo forma parte de un plan para que recupere su mejor forma. Sin embargo, el futbolista no lo ve del mismo modo y le hizo saber a sus representantes que estudien un posible traspaso, en caso de que la relación con el entrenador culé no mejore y siga relegado en su consideración. Por si esto fuera poco, el gran nivel que está mostrando la dupla conformada por Pedri y Marc Casadó relega aún más a Gavi.

El enemigo del Barça

Uno de los clubes que está siguiendo de cerca el desarrollo de esta historia es el PSG, el enemigo del FC Barcelona en los últimos años. Gavi es uno de los jugadores preferidos de Luis Enrique y sueña con sumarlo al proyecto futbolístico que encabeza en el club parisino. El contrato del mediocampista culé culmina en junio de 2026, por lo que sería descabellado pensar que el jugador decida marcharse antes de tiempo.

Habrá que ver si Gavi está dispuesto a convertirse en el villano de la afición del Barça. Es que, después de la salida de Lionel Messi y Ousmane Dembélé, el PSG se convirtió en una palabra prohibida en las gradas, incluso más que el Real Madrid. Laporta, por su parte, confía en que el futbolista recuperará su mejor forma más temprano que tarde. De hecho, su intención es ofrecerle un contrato hasta junio de 2030.

Flick lo quiere

El entrenador alemán, en tanto, sigue trabajando para que Gavi pueda insertarse en el equipo cuanto antes. No fue casualidad que en el duelo ante el Atlético de Madrid estuviera de titular junto con Casadó y Pedri, y además, disputara gran parte del partido. Todo indica que, una vez que lo vea 100% pleno, el joven de 20 años recuperará el rol protagónico que supo tener en la plantilla culé.