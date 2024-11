Gavi no es el único intocable en la lista de transferibles de Flick

El FC Barcelona tiene varios casos de renovación sobre la mesa y la dirección deportiva está trabajando para dar forma a la plantilla de los próximos años. En este sentido, al Barça le gustaría renovar a un par de jóvenes que acaban contrato en poco tiempo, pero solo lo harían si aceptaran el nuevo rol que tendrán bajo las órdenes de Hansi Flick. Ya no son totalmente intocables y podrían salir si llega una buena oferta.

Son los casos de Gavi y Ronald Araujo. El conjunto azulgrana ya nos lo tiene como imprescindibles en sus planes de futuro y para el técnico alemán no son clave. El Barça quiere renovarlos, pero para poder venderlos más tarde o aceptando un rol de suplente. Ya hay jugadores de nivel en sus posiciones y, además, vienen de lesiones complicadas, por lo que está por ver en qué estado de forma llegarán.

Gavi aún no ha sido titular

Hace prácticamente un mes que Gavi volvió de su grave lesión de rodilla, pero el andaluz aún no ha sido titular con Hansi Flick. De hecho, solo ha jugado más de 20 minutos en el último partido de Champions contra el Estrella Roja, con el marcador ya resuelto. En los otros cinco enfrentamientos, no ha superado ni los 10 minutos sobre el terreno de juego. Desde el staff quieren cuidarlo, pero que también conozca su nuevo rol.

Es decir, que ahora mismo no es intocable para el entrenador y no tiene sitio en el once titular. Jugadores como Pedri, Marc Casadó, Dani Olmo o incluso Frenkie de Jong están por delante de él en las alineaciones y lo tendrá muy crudo para jugar muchos minutos. Tiene que aceptar que tendrá un rol de suplente a partir de ahora o el Barça tomará medidas en el mercado.

Caso similar con Araujo

La situación con Araujo es la misma. El uruguayo aún no ha vuelto de la lesión que se hizo con su selección, y aunque tiene previsto volver en las próximas semanas, no será titular con Flick. El alemán ya tiene a su defensa de cuatro que le está rindiendo muy bien y no quiere hacer cambios que perjudiquen al equipo. Por lo tanto, Araujo será suplente y si no lo acepta, el Barça lo va a poner en el mercado y va aceptar cualquier buena oferta que llegue.