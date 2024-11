Joan Laporta no bloqueará la salida de Ronald Araujo al Real Madrid si trae una oferta de 100 millones

El FC Barcelona está teniendo un gran inicio de temporada y la felicidad en el conjunto culé es total. La comunión entre Hansi Flick, los jugadores y la afición no puede ser mejor y eso se traduce en el terreno de juego, con grandes goleadas y un fútbol muy bonito. En este sentido, sus dirigentes no quieren estropear esto y ya han avisado que la entidad está por encima de todo.

Por eso, Joan Laporta ya ha avisado que si un equipo viene con 100 millones a por Ronald Araujo el presidente no se va a negar. Y tampoco si son del Real Madrid, que se ha interesado por los servicios del defensa urugayo. El Barça está por encima de nombres, y si el jugador quiere irse, da igual donde mientras traigan el dinero necesario. Así lo ha querido dejar claro el máximo mandatario azulgrana.

Dudas con Araujo

En el club hay mucha incertidumbre con el futuro de Araujo. El jugador aún no ha renovado y está pendiente de mejores ofertas de renovación por parte de la entidad, aunque el Barça no puede ofrecer mucho más, especialmente en términos económicos. La situación es la que es y los jugadores se quedarán si renuevan con las condiciones que impone el club. Por eso, hay dudas sobre si el uruguayo querrá seguir o no.

Actualmente, el defensa se encuentra lesionado y no volverá a los terrenos de juego hasta dentro de unas semanas. Araujo aún no ha jugado esta temporada bajo las órdenes de Hansi Flick y está por ver si tendrá un lugar asegurado en el once titular viendo el gran nivel defensivo del equipo, con Pau Cubarsí e Iñigo Martínez siendo titulares indiscutibles desde el inicio de curso.

Da igual el destino

Por lo tanto, si Araujo decide marcharse a otro equipo, al Barça le da igual el destino mientras la oferta sea de 100 millones. Como si viene Florentino Pérez a fichar al uruguayo. La entidad azulgrana está por encima de todo y no será un problema despedirse del central si así quiere hacerlo. Ahora mismo no es un jugador indispensable y los acontecimientos se podrían producir en los próximos meses.