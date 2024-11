Gavi no es el único intocable que el Barça valora ofrecer en el mercado

Pablo Páez Gavira, más conocido como Gavi, está de vuelta para alegría de Hansi Flick y de todo el Barça. El joven de 20 años es una pieza clave para el entrenador alemán, quien planea ir llevándolo de a poco, ya que arrastra una inactividad de casi un año por la lesión que sufrió al inicio de la temporada pasada.

Aunque el plan de Flick es gradual, Gavi ve con preocupación que parte desde atrás, debido al alto nivel que ha mostrado el mediocampo culé, actualmente integrado por Dani Olmo, Marc Casadó y Pedri. Su contrato vence en 2026, por lo que, si no recupera el protagonismo que tenía antes de la lesión, no sería descabellado que considere pedir ser traspasado a otra institución.

No es el único intocable en el Barça

Además de la situación de Gavi, tanto Deco como Joan Laporta siguen de cerca las actitudes que está mostrando el centrocampista neerlandés Frenkie de Jong. El contrato del futbolista finaliza en 2026, y hasta ahora ha rechazado todas las propuestas que le ha acercado el club culé. En el seno de la directiva sospechan que la intención del volante de 27 años es irse en libertad de acción para fichar con un club de la Premier League. Su nombre ha sonado con fuerza en las oficinas del Manchester City.

Por si fuera poco, Frenkie de Jong, al igual que Gavi, aún no tiene el protagonismo que espera en el equipo que lidera La Liga. Flick considera que es clave para el mediocampo, pero en este momento de la temporada no planea romper la dupla de Marc Casadó y Pedri. En este contexto, el Barça no descarta ofrecerlos al mercado para evitar que se vayan en condición de agente libre.

Gavi no fue convocado

A pesar del buen nivel que mostró en su regreso al campo de juego, el entrenador de la Selección de España, Luis de la Fuente, decidió no convocarlo para los partidos ante Dinamarca y Suiza, correspondientes a la fase de grupos de la UEFA Nations League.

En conferencia de prensa, el técnico de La Roja explicó: “Gavi está en el proceso natural. Hay que ir con cuidado. Hace un año que se lesionó y su evolución es excepcional. Gavi es todo energía, carácter y ganas, pero hay que actuar con prudencia. La gestión de su club es espectacular. Estamos deseando que esté en perfectas condiciones y verlo más seguro todavía. Es bueno para él y no tengo que deciros lo mucho que le queremos. En su club también. Para la Selección es muy importante".