Vinícius desencadena un efecto dominó en el mercado con resultados nefastos para el Barça

Joan Laporta jamás se hubiese imaginado que el conflicto de una estrella del Real Madrid tendría efectos negativos para el Barça. Después de no ser elegido como el ganador del Balón de Oro 2024, el malestar de Vinícius Junior en el conjunto blanco se hizo más evidente, y no ve con malos ojos continuar su carrera en otras ligas. Al brasileño no le faltan ofertas sobre la mesa, y eso Florentino Pérez lo sabe.

Es por eso que el presidente del Merengue estudia otras posibilidades para reforzar el ataque de la plantilla, y el nombre que más le gusta es el de Erling Haaland. El noruego tiene unos números impresionantes desde su llegada al Manchester City, y Florentino está dispuesto a pagar una millonada para juntarlo con Kylian Mbappé. El perjudicado en esta historia sería el FC Barcelona, que también tiene intenciones de contratar al atacante del actual campeón de la Premier League.

El malestar de Vinícius

El brasileño siente que está cada vez más solo en el vestuario del Real Madrid. Sus compañeros ya no soportan las actitudes que tiene con los rivales y las reiteradas discusiones con los árbitros. Además, lo acusan de ser el chivato de Florentino Pérez y, por este motivo, le evitan cada vez que pueden.

Asimismo, el entorno de Vinícius cree que es momento de, al menos, empezar a estudiar otras opciones y así hacer que el club Merengue caiga en la cuenta de que podría estar a punto de perder a su delantero estrella. En la temporada pasada tuvo un rol clave en la obtención de la Champions League, pero su papel podría verse afectado por la llegada de Mbappé al equipo.

El Barça va por Haaland

Joan Laporta sigue de cerca cómo se desarrolla esta historia, pero tiene claro que el club culé hará el intento por contratar a Haaland. Un factor clave a tener en cuenta es la situación judicial que atraviesa el Manchester City por violar normas de Fair Play financiero. Aunque el contrato del noruego termina en 2027, un fallo adverso podría adelantar su salida.

En el Barça planean hacer los primeros sondeos en el entorno de Haaland para conocer cuáles son sus pretensiones salariales. Sin dudas, la competencia por quedarse con su ficha será larga y feroz.